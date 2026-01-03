Camille Rast: „Es war schwer, heute zu fahren“

Die Schweizerin Camille Rast feierte am Samstag in Kranjska Gora ihren ersten Riesentorlauf-Sieg – und das nur zwei Tage nach der Brandkatastrophe in ihrer Heimatstadt Crans-Montana. Es sei schwer gewesen, heute zu fahren, gab sie nach dem Rennen zu.
Die Slalom-Weltmeisterin und ihre Kolleginnen waren angesichts der Tragödie im Schweizer Skiort mit Dutzenden Toten und Verletzten mit Trauerflor angetreten. „Heute denke ich vor allem an alle Familien, die vom tragischen Vorfall in meiner Heimatstadt betroffen sind“, so Rast.
„Es war schwer, nach der Katastrophe in Crans-Montana zu fahren. Ich hoffe, ich konnte mit dem Sieg für das ein oder andere Lächeln sorgen“, dachte die 26-Jährige an die vielen Opfer und Angehörigen in ihrer Heimat.
Slalom am Sonntag
Beim Slalom am Sonntag wird auf dem Podest auch wieder mit Camille Rast zu rechnen sein. Das Rennen startet um 9.30 Uhr – mit sportkrone.at sind Sie wie gewohnt live dabei.
