Drogen auf Party? Premierministerin unter Druck

Heftige Kritik auf Twitter

Marin wird für den neuesten Auftritt, der offenbar einige Wochen alt ist, heftig kritisiert. „Dieses Video zeigt die Premierministerin von Finnland (Brünette in weißer Hose und schwarzem Oberteil) auf einer privaten Party. Finnland leidet unter rekordhohen Strompreisen, einem Mangel an Fachkräften im Gesundheitswesen und in der Altenpflege, und so verbringt unser Regierungsoberhaupt ihre Zeit!“, schreibt ein Nutzer.