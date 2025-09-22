Erderwärmung: 1,5 Grad für 2025 schon jetzt fix

Forschern der Uni Graz ist eine große wissenschaftliche Errungenschaft gelungen: Schon zu Herbstbeginn können sie eine zuverlässige Prognose der globalen Erwärmung für das Gesamtjahr 2025 abgeben. Und die Ergebnisse sind verheerend. Die Erderwärmung kratzt laut den aktuellen Berechnungen erneut ganz nahe an dem 1,5-Grad-Limit des Pariser Klimaabkommens. Trotz des teilweise recht kühlen Juli waren die letzten drei Monate insgesamt sehr warm, mit über 30 Hitzetagen in Österreich, ganz zu schweigen von den extrem hohen Temperaturen in anderen Teilen der Welt.