Elizabeth II: Mega-Ausstellung zeigt Kult-Outfits

Das britische Königshaus feiert die unvergessliche Queen Elizabeth II. mit einer Mega-Ausstellung im Buckingham-Palast, die so prachtvoll ist wie ihr legendärer Stil selbst! Einige der ikonischen Outfits der Monarchin werden zum ersten Mal gezeigt – darunter funkelnde Abendkleider, die bisher nur auf alten Schwarz-Weiß-Fotos existierten.