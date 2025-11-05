Vorteilswelt
Buckingham-Palast

Elizabeth II: Mega-Ausstellung zeigt Kult-Outfits

Royals
05.11.2025 08:58
Von Krönungskleid bis Tweedjacke – Londons Palast zeigt das Mode-Vermächtnis von Elizabeth II.
Von Krönungskleid bis Tweedjacke – Londons Palast zeigt das Mode-Vermächtnis von Elizabeth II.

Das britische Königshaus feiert die unvergessliche Queen Elizabeth II. mit einer Mega-Ausstellung im Buckingham-Palast, die so prachtvoll ist wie ihr legendärer Stil selbst! Einige der ikonischen Outfits der Monarchin werden zum ersten Mal gezeigt – darunter funkelnde Abendkleider, die bisher nur auf alten Schwarz-Weiß-Fotos existierten.

Die Ausstellung „Queen Elizabeth II – Her Life in Style“, die von April bis Oktober im Buckingham-Palast zu sehen ist, zeigt eindrucksvoll, dass die für ihre farbenfrohen Kostüme, Hüte und Tweedjacken bekannte Monarchin ein wahrhaft spektakuläres Mode-Vermächtnis hinterlassen hat.

Queen Elizabeth 1956 im Abendkleid
Queen Elizabeth 1956 im Abendkleid(Bild: © Royal Collection Enterprises Limited 2025 | Royal Collection Trust)
Abendkleid, Norman Hartnell, 1956.
Abendkleid, Norman Hartnell, 1956.(Bild: © Royal Collection Enterprises Limited 2025 | Royal Collection Trust)

Bewahrung des Erbes
Der Royal Collection Trust, der die Ausstellung kuratiert, ist für die Bewahrung des königlichen Erbes zuständig.

„Die Garderobe Ihrer Majestät ist eine Momentaufnahme eines langen Lebens, eines Lebens voller Pflichten, und in vielerlei Hinsicht eine Zeitkapsel“, sagte der britische Designer Erdem Moralioglu.

Strahlend in Apfelgrün: Queen Elizabeths prachtvolles Abendkleid beim Staatsbankett zu Ehren von ...
Strahlend in Apfelgrün: Queen Elizabeths prachtvolles Abendkleid beim Staatsbankett zu Ehren von Präsident Eisenhower in der britischen Botschaft in Washington, D.C., 1957.(Bild: © Royal Collection Enterprises Limited 2025 | Royal Collection Trust)

Die nur gut 1,60 Meter große Monarchin war bekannt für ihre farbenfrohen Outfits, die sie während ihrer 70-jährigen Regentschaft immer farblich perfekt auf ihre Hüte abstimmte – und so ihren unverwechselbaren Stil schuf.

Festlich und royal: Queen Elizabeth II. in einem blaue Kleid mit Reifrock und passendem Bolero, ...
Festlich und royal: Queen Elizabeth II. in einem blaue Kleid mit Reifrock und passendem Bolero, getragen zur Hochzeit ihrer Schwester Prinzessin Margaret im Jahr 1960.(Bild: : © Cecil Beaton / Victoria and Albert Museum, London)
Royal in Blau: Ein edles Abendkleid, wie gemacht für die Monarchin.
Royal in Blau: Ein edles Abendkleid, wie gemacht für die Monarchin.(Bild: © Royal Collection Enterprises Limited 2025 | Royal Collection Trust)

„Meisterwerk der Symbolik“
„Die Garderobe von Königin Elizabeth II. war ein Meisterwerk der Symbolik, der Schneiderkunst und britischer Handwerkskunst“, erklärte die Kuratorin der Ausstellung, Caroline de Guitaut.

Abendkleid, Norman Hartnell, 1961
Abendkleid, Norman Hartnell, 1961(Bild: © Royal Collection Enterprises Limited 2025 | Royal Collection Trust)

Etwa die Hälfte der in der Königs-Galerie im Buckingham-Palast ausgestellten Stücke wird laut Royal Collection Trust erstmals öffentlich gezeigt.

Junge Eleganz: Die spätere Queen Elizabeth II. in silbernem Abendkleid mit Diamanttiara und ...
Junge Eleganz: Die spätere Queen Elizabeth II. in silbernem Abendkleid mit Diamanttiara und Perlenkette, aufgenommen am 30. August 1949(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Zu sehen sein werden unter anderem das Brautkleid der damaligen Prinzessin Elizabeth sowie ihr Krönungskleid von 1953.

Das Hochzeitskleid von Prinzessin Elizabeth, Norman Hartnell, 1947
Das Hochzeitskleid von Prinzessin Elizabeth, Norman Hartnell, 1947(Bild: © Royal Collection Enterprises Limited 2025 | Royal Collection Trust)
Das Krönungskleid der Königin, Norman Hartnell, 1953
Das Krönungskleid der Königin, Norman Hartnell, 1953(Bild: © Royal Collection Enterprises Limited 2025 | Royal Collection Trust)

Die Mutter des jetzigen Königs Charles III. war im September 2022 im Alter von 96 Jahren gestorben.

Typisch britisch: Harris-Tweed-Jacke und Balmoral-Tartan-Kilt, Norman Hartnell, 1950er Jahre
Typisch britisch: Harris-Tweed-Jacke und Balmoral-Tartan-Kilt, Norman Hartnell, 1950er Jahre(Bild: © Royal Collection Enterprises Limited 2025 | Royal Collection Trust)

Die ihrer Mode gewidmete Ausstellung „Queen Elizabeth II: Her Life in Style“ findet vom 10. April bis zum 18. Oktober 2026 statt. Eintrittskarten können seit Dienstag gekauft werden.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
