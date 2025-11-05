Elizabeth II: Mega-Ausstellung zeigt Kult-Outfits

Das britische Königshaus feiert die unvergessliche Queen Elizabeth II. mit einer Mega-Ausstellung im Buckingham-Palast, die so prachtvoll ist wie ihr legendärer Stil selbst! Einige der ikonischen Outfits der Monarchin werden zum ersten Mal gezeigt – darunter funkelnde Abendkleider, die bisher nur auf alten Schwarz-Weiß-Fotos existierten.
Die Ausstellung „Queen Elizabeth II – Her Life in Style“, die von April bis Oktober im Buckingham-Palast zu sehen ist, zeigt eindrucksvoll, dass die für ihre farbenfrohen Kostüme, Hüte und Tweedjacken bekannte Monarchin ein wahrhaft spektakuläres Mode-Vermächtnis hinterlassen hat.
Bewahrung des Erbes
Der Royal Collection Trust, der die Ausstellung kuratiert, ist für die Bewahrung des königlichen Erbes zuständig.
„Die Garderobe Ihrer Majestät ist eine Momentaufnahme eines langen Lebens, eines Lebens voller Pflichten, und in vielerlei Hinsicht eine Zeitkapsel“, sagte der britische Designer Erdem Moralioglu.
Die nur gut 1,60 Meter große Monarchin war bekannt für ihre farbenfrohen Outfits, die sie während ihrer 70-jährigen Regentschaft immer farblich perfekt auf ihre Hüte abstimmte – und so ihren unverwechselbaren Stil schuf.
„Meisterwerk der Symbolik“
„Die Garderobe von Königin Elizabeth II. war ein Meisterwerk der Symbolik, der Schneiderkunst und britischer Handwerkskunst“, erklärte die Kuratorin der Ausstellung, Caroline de Guitaut.
Etwa die Hälfte der in der Königs-Galerie im Buckingham-Palast ausgestellten Stücke wird laut Royal Collection Trust erstmals öffentlich gezeigt.
Zu sehen sein werden unter anderem das Brautkleid der damaligen Prinzessin Elizabeth sowie ihr Krönungskleid von 1953.
Die Mutter des jetzigen Königs Charles III. war im September 2022 im Alter von 96 Jahren gestorben.
Die ihrer Mode gewidmete Ausstellung „Queen Elizabeth II: Her Life in Style“ findet vom 10. April bis zum 18. Oktober 2026 statt. Eintrittskarten können seit Dienstag gekauft werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.