Mehr Frauen als Männer verlieren jetzt ihren Job

Weniger offene Stellen

„Die Erholung von der Rezession kommt nur zaghaft“, analysiert AMS-Chefin Sandra Kern den Grund für den Anstieg der Arbeitslosigkeit, der in NÖ bereits seit 30 Monaten anhält und jetzt über dem Österreich-Schnitt liegt. Betroffen sind zunehmend Ältere über 50 Jahre (plus 7,2 %) und die produzierenden Branchen mit plus 10,2 Prozent. Die Flaute am Arbeitsmarkt spiegelt sich auch in der Zahl der offenen Stellen wider – sie ist um 15,5 Prozent geringer als 2024.