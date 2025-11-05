Abu Dhabi steigt bei Wasserstoff-Werk der OMV ein

Produktion ist für Raffinerie Schwechat vorgesehen

Mit dem Start der Anlage Ende 2027 und einer geplanten Elektrolyseleistung von 140 Megawatt können künftig jährlich bis zu 23.000 Tonnen grüner Wasserstoff für industrielle Anwendungen hergestellt werden. „Der grüne Wasserstoff wird dann ausschließlich in unserer Raffinerie in Schwechat benutzt werden, um die Kraftstoffe zu dekarbonisieren“, erklärt Stern. Dies sei insbesondere interessant, um einerseits die EU-Richtlinien zu erfüllen, aber auch solche Bereiche, die schwer zu elektrifizieren sind – wie zum Beispiel Schwerverkehr und Luftfahrt – zu dekarbonisieren.