Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unser Land in Zahlen

Die Bevölkerung in Tirol ist ganz leicht gewachsen

Tirol
05.11.2025 15:00
Das Land präsentiert einmal mehr den Folder „Tirol in Zahlen“.
Das Land präsentiert einmal mehr den Folder „Tirol in Zahlen“.(Bild: Birbaumer Christof)

Wie viele Personen leben in Tirol, wo wohnen die meisten, wo die wenigsten? Diese und weitere Fakten gehen aus dem Folder „Tirol in Zahlen“ hervor, der von der Landesregierung jährlich veröffentlicht wird. 

0 Kommentare

Fleißig mit dem Sammeln von allen möglichen Zahlen und Daten sind das ganze Jahr über die Statistiker im Landhaus beschäftigt. Daraus entsteht gegen Ende eines jeden Jahres der Folder „Tirol in Zahlen“. Er bietet Einblicke in die Entwicklung der Bevölkerung, das Zusammenleben der Tirolerinnen und Tiroler, die Kriminalität, Hochzeiten und Scheidungen, die Wirtschaft und vieles mehr. Nun wurde er einmal mehr veröffentlicht.

Wie der zuständige LHStv Josef Geisler (ÖVP) betont, „bilden die Daten auch eine sachliche Grundlage für politische Entscheidungen, Verwaltung und wirtschaftliche Planung“.

Zitat Icon

Statistische Daten machen auch gesellschaftliche Veränderungen und Entwicklungen sichtbar. Mit den Foldern, die Jahr für Jahr publiziert werden, bereitet die Landesstatistik Tirol diese Informationen in übersichtlicher und zugänglicher Form auf.

LHStv Josef Geisler

Bild: Birbaumer Christof

Die Lebenserwartung steigt kontinuierlich an
Mit Stand 1. Jänner 2025 lebten exakt 777.660 Menschen in Tirol. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein kleines Plus von 0,2 Prozent. Dies macht damit 8,5 Prozent der Gesamtbevölkerung in Österreich aus.

Erfreulich ist, dass die Lebenserwartung kontinuierlich steigt: Für Männer liegt sie bei 81,1 Jahren, für Frauen bei 85,5. Das gilt natürlich für all jene, die neu geboren wurden.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

6709 Babys in Tirol geboren
Apropos geboren: Im Jahr 2024 erblickten exakt 6709 Babys das Licht der Welt, was einem Minus von 0,8 Prozent entspricht. Gleichzeitig verstarben im Jahr 2024 genau 6601 Personen, ein Rückgang von 0,7 Prozent. Ein näherer Blick auf die Statistik zeigt, dass die meisten Personen (186.743) im Bezirk Innsbruck-Land leben. Auf dem zweiten Platz liegt Innsbruck-Stadt mit einer Wohnbevölkerung von 132.499. Auf dem dritten Platz landet der Bezirk Kufstein mit 114.229 Personen. Der Bezirk mit der geringsten Wohnbevölkerung (33.946) ist Reutte.

2024 erblickten 6709 Babys in Tirol das Licht der Welt.
2024 erblickten 6709 Babys in Tirol das Licht der Welt.(Bild: Pail Sepp)

Bei Einbürgerungen führen Staaten aus Asien Liste an
Interessant – und auch immer wieder ein politisches Thema – sind zudem die Fakten zu den Ausländern bzw. zu den Einbürgerungen. Von den 777.660 Personen, die zu Jahresbeginn in Tirol lebten, waren genau 147.825 Ausländer. Gegenüber dem 1. Jänner 2024 ist das ein Plus von 1,9 Prozent. Der Anteil der Ausländer gemessen an der gesamten Wohnbevölkerung beträgt 19 Prozent.

Insgesamt wurden im Vorjahr 1000 Personen in Tirol eingebürgert. Die meisten stammen aus Asien (430), gefolgt von europäischen Drittstaaten (306) und den EU-Staaten (121). Auch 23 Personen, die entweder staatenlos oder unbekannter Herkunft waren, wurden eingebürgert.

345.300 Privathaushalte
Im Schnitt leben 2,2 Leute pro Haushalt

Spannend ist nicht nur, wie viele Personen in Tirol leben, sondern auch, wie sie leben. Sprich, in welcher Konstellation. Laut der Statistik gab es mit Stand 1. Jänner 2025 exakt 345.300 Privathaushalte und somit um 0,8 Prozent mehr als ein Jahr davor. Mit 217.900 haben die Mehrpersonenhaushalte die Nase gegenüber den Einpersonenhaushalten (127.500) klar vorne.

345.300 Privathaushalte wurden gezählt.
345.300 Privathaushalte wurden gezählt.(Bild: Birbaumer Christof)

Die meisten Mehrpersonenhaushalte, nämlich 103.300, bestehen aus zwei Personen. Haushalte mit drei Personen gibt es 51.300, während 43.600 Vierpersonenhaushalte gezählt wurden. Schlusslicht bilden die 19.700 Haushalte mit fünf Personen oder noch mehr. „Die durchschnittliche Haushaltsgröße liegt bei 2,21 Personen“, haben die Landesstatistiker ausgerechnet.

Anzahl der Familien um fast ein Prozent gesunken
Auch, wie viele Familien es in Tirol gibt, geht aus dem Folder hervor. Und zwar 210.500, um 0,9 Prozent weniger als am 1. Jänner 2024. Exakt 87.900 Familien haben keine Kinder, 60.100 haben ein Kind, 44.600 zählen zwei Sprösslinge und 17.900 Familien haben drei Kinder oder sogar noch mehr.

Lesen Sie auch:
Landesstatistik
In Zahlen: Ein Blick in die Tiroler Bevölkerung
01.09.2024

Ebenfalls interessant: 148.900 Ehepaare und 38.600 Lebensgemeinschaften zählten die Statistiker. Abschließend noch ein Blick auf die Alleinerziehenden: hier haben die Mütter mit 18.500 gegenüber den Vätern mit 4500 klar die Nase vorne.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
128.812 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
124.338 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Gewinnspiele
Das „Krone“-Vignettenbingo ist vorbei!
103.651 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf