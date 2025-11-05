Die Bevölkerung in Tirol ist ganz leicht gewachsen

6709 Babys in Tirol geboren

Apropos geboren: Im Jahr 2024 erblickten exakt 6709 Babys das Licht der Welt, was einem Minus von 0,8 Prozent entspricht. Gleichzeitig verstarben im Jahr 2024 genau 6601 Personen, ein Rückgang von 0,7 Prozent. Ein näherer Blick auf die Statistik zeigt, dass die meisten Personen (186.743) im Bezirk Innsbruck-Land leben. Auf dem zweiten Platz liegt Innsbruck-Stadt mit einer Wohnbevölkerung von 132.499. Auf dem dritten Platz landet der Bezirk Kufstein mit 114.229 Personen. Der Bezirk mit der geringsten Wohnbevölkerung (33.946) ist Reutte.