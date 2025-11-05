Macaulay Culkin kehrt als erwachsener Kevin zurück

„Zutiefst menschlich“

Regie führte Jody Hill, der über die Kampagne in einer Mitteilung an „People“ sagte: „Wir wollten diese Geschichte authentisch erzählen, weil jeder von uns irgendwann diesen Moment mit einem geliebten Menschen erlebt. Es geht über die weihnachtliche Nostalgie hinaus und zeigt Kevin McCallister Jahre später – mit denselben Sorgen, die viele von uns haben, wenn die eigenen Eltern älter werden. Es ist echt, es ist witzig und zutiefst menschlich.“