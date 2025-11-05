Vorteilswelt
„Nicht allein Zu Haus“

Macaulay Culkin kehrt als erwachsener Kevin zurück

Society International
05.11.2025 15:00

Macaulay Culkin ist in seine berühmte Rolle als Kevin McCallister zurückgekehrt – für eine neue Weihnachtswerbekampagne mit einer Botschaft über Familie und das Älterwerden.

Der 45-jährige Schauspieler, der durch seine Darstellung des gewitzten Jungen Kevin aus den Komödien „Kevin – Allein zu Haus“ (1990) und „Kevin – Allein in New York“ (1992) bekannt wurde, spielt nun in der neuen Kampagne „Home But Not Alone“ der Firma „Home Instead“ mit, einem Anbieter von häuslicher Pflege für ältere Menschen.

Diesmal dreht sich Kevins Aufmerksamkeit darum, seine Mutter Kate McCallister, erneut gespielt von der 71-jährigen Catherine O’Hara, sicher zu Hause zu haben.

Kevin ist groß geworden und muss sich nun um seine Eltern kümmern.
Kevin ist groß geworden und muss sich nun um seine Eltern kümmern.(Bild: www.youtube.com/@HomeInsteadInc)

In einer Reihe neu veröffentlichter Clips, die Teil der Kampagne sind, schlüpft Macaulay wieder in die Rolle aus den Originalfilmen.

Kevin bastelt wieder ...
Der Hauptspot beginnt mit einer handgezeichneten Karte mit dem Titel Mom’s Safety Plan (Mamas Sicherheitsplan), auf der Gefahrenzonen im Haus markiert und Notizen eingetragen sind – etwa, den Teppich zu sichern, um Stolperfallen zu vermeiden, den Toilettensitz zu erhöhen und einen Treppenlift zu installieren.

Während „Kevin“ im Video draußen Weihnachtsdekorationen in Luftpolsterfolie wickelt, sagt er: „Ich mache mir einfach Sorgen, dass Mom allein ist, weißt du? Was, wenn sie hinfällt oder eingeschneit wird? Sie haben diesen South Bay Shovel Slayer ja nie erwischt.“ Es ist fast wie früher, als er Fallen für die Einbrecher gebastelt hat.

Kevin wickelt alles Gefährliche in Luftpolsterfolie ein.
Kevin wickelt alles Gefährliche in Luftpolsterfolie ein.(Bild: www.youtube.com/@HomeInsteadInc)

„Zutiefst menschlich“
Regie führte Jody Hill, der über die Kampagne in einer Mitteilung an „People“ sagte: „Wir wollten diese Geschichte authentisch erzählen, weil jeder von uns irgendwann diesen Moment mit einem geliebten Menschen erlebt. Es geht über die weihnachtliche Nostalgie hinaus und zeigt Kevin McCallister Jahre später – mit denselben Sorgen, die viele von uns haben, wenn die eigenen Eltern älter werden. Es ist echt, es ist witzig und zutiefst menschlich.“

Lesen Sie auch:
Ex-Kinderstar Macaulay Culkin posiert mit Freundin Brenda Strong und ihrem älteren Sohn Dakota ...
Süße Söhne mit dabei:
„Kevin“ Macaulay Culkin mit Stern geehrt
02.12.2023
Turbulentes Leben
Das wurde aus „Kevin“-Darsteller Macaulay Culkin
05.11.2023

Die „Home But Not Alone“-Spots werden während der Ausstrahlungen von „Kevin – Allein zu Haus“ und anderer Weihnachtsprogramme gezeigt – sowie während der College-Football-Übertragungen bis zum 11.  Jänner.

Wieder sind Kevin die Sackerln aufgeplatzt.
Wieder sind Kevin die Sackerln aufgeplatzt.(Bild: vimeo.com)

Macaulay drehte für das Projekt mehrere zusätzliche Clips, darunter eine Neuinszenierung der berühmten Szene aus dem Originalfilm, in der Kevins Einkaufstüten auf der Straße aufreißen.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
