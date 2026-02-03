Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Gemeindeserie

Obertrum setzt auf digitale Hilfe für die Pfleger

Salzburg
03.02.2026 06:00
Jakobushaus-Mitarbeiter erhalten digitale Hilfe, freut sich Ortschef Simon Wallner.
Jakobushaus-Mitarbeiter erhalten digitale Hilfe, freut sich Ortschef Simon Wallner.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Marktgemeinde Obertrum greift heuer den Angestellten des Seniorenwohnhauses kräftig unter die Arme. Sie bekommen ein komplett neues System. Zudem stehen in der Gemeinde auch die Baulandsicherung und der Sport auf dem Programm.

0 Kommentare

Als größtes Projekt für heuer sieht Obertrums Bürgermeister Simon Wallner (ÖVP) das Räumliche Entwicklungskonzept (REK). Künftig soll sparsam mit Grund und Boden umgegangen werden. Die Gemeinde kauft selbst aber auch Flächen an. Sie will darauf das bestehende Baulandsicherungsmodell, das Einheimischen leistbaren Grund ermöglicht, auch in Zukunft weiter ausbauen.

Was die Finanzen betrifft, sei Obertrum noch stabil aufgestellt – müsse aber auch sparen, verrät der Bürgermeister: „Viele Projekte haben wir abgeschlossen, manches aber auch um ein Jahr verschieben müssen.“

Dazu zählt etwa ein eigenes Haus für die Betreuung der unter Dreijährigen. Hier soll das Angebot in Zukunft an einem Ort gebündelt werden. Die Planungen dafür sind noch für heuer vorgesehen. Der Bau selbst soll mittelfristig stattfinden.

Die Gemeinde setzt stark auf Jugend und Vereine, die ihr eigenes Zentrum haben.
Die Gemeinde setzt stark auf Jugend und Vereine, die ihr eigenes Zentrum haben.(Bild: Andreas Tröster)

Fix noch 2026 ziehen allerdings digitale Helfer in das Seniorenwohnhaus ein. „Wir lassen eine neue Kommunikationsanlage installieren“, erzählt Wallner. Diese erleichtert den Mitarbeitern künftig die Arbeit. Neben einer klassischen Gegensprechfunktion wird auch die Dokumentation mittels Tablets einfacher und direkt in den Zimmern erledigt.

Ebenfalls auf dem Programm für heuer steht zudem der Kauf eines elektrischen Vereinsbusses, der für die Jugendförderung kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Und auch ein Aufenthaltsraum für Jugendliche während der Pausen in der Schule soll heuer noch umgesetzt werden.

Lesen Sie auch:
Wasser marsch: Mit einem Pendel wurde die neue Quelle gefunden, wie Bürgermeister Martin ...
„Krone“-Gemeindeserie
Henndorfer Ortschef: „Pendel fand die neue Quelle“
30.01.2026
Finanzielle Hilfe
Kritik am Gemeindepaket von den SPÖ-Ortschefs
02.02.2026
„Krone“-Gemeindeserie
Bürgermeister: „Es geht nur miteinander“
28.01.2026

Gemeinsam mit dem Tourismusverband entstehen zudem ein Pumptrack und eine Parkour-Anlage im Gewerbegebiet – zur freien Benutzung. „Dass uns das Grundstück einfach so zur Verfügung gestellt wird, ist nicht selbstverständlich“, freut sich Wallner. Auch beim Strandbad setzt er auf Sport: Hier kommen eine schwimmende Plattform zum Klettern, Rutschen und Hüpfen und eine extra Fläche für Ballspiele.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
125.166 mal gelesen
Ski Alpin
„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“
111.266 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen mit Bastian Schweinsteiger.
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
109.904 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf