Obertrum setzt auf digitale Hilfe für die Pfleger

Gemeinsam mit dem Tourismusverband entstehen zudem ein Pumptrack und eine Parkour-Anlage im Gewerbegebiet – zur freien Benutzung. „Dass uns das Grundstück einfach so zur Verfügung gestellt wird, ist nicht selbstverständlich“, freut sich Wallner. Auch beim Strandbad setzt er auf Sport: Hier kommen eine schwimmende Plattform zum Klettern, Rutschen und Hüpfen und eine extra Fläche für Ballspiele.