„So etwas wie 2005 wird nicht mehr passieren“

„Bin nur ein kleiner Teil des Ganzen“

Hofer arbeitet seit einem Jahr ehrenamtlich im Verein mit. Er gibt in detaillierten Berichten Einblicke in die Partnerschaften, Marketingaktivitäten und Social-Media-Auftritte des Klubs: „Mir ist es wichtig, unseren Sponsoren ein professionelles Bild ihrer Wirkung zu vermitteln. Aber ich bin nur ein kleiner Teil des Ganzen. Es ist beeindruckend, wie viele Freiwillige mit anpacken und was wir gemeinsam als Team für den Verein bewegen.“