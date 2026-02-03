AMS-Chefin Kröll: „Aufschwung prognostiziert“

Zahlen sollen im zweiten Halbjahr besser werden

Neben ihr wurden sieben weitere Personen eingeladen, am Ende konnte sich der Verwaltungsrat jedoch auf keinen Kandidaten einigen. Die Ministerin selbst musste entscheiden – und wählte Kröll aus. Kritik an dieser Art der Entscheidung gab es unter anderem aus der Wirtschaftskammer. Die neue AMS-Chefin sieht das jedoch entspannt: „Das sieht das Gesetz so vor und ist auch nicht ungewöhnlich.“