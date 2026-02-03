Vorteilswelt
Neue Geschäftsführerin

AMS-Chefin Kröll: „Aufschwung prognostiziert“

Salzburg
03.02.2026 07:00
Julia Kröll ( re.; mit WK-Chef Peter Buchmüller) leitete jetzt fix das Arbeitsmarktservice ...
Julia Kröll ( re.; mit WK-Chef Peter Buchmüller) leitete jetzt fix das Arbeitsmarktservice Salzburg.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Maximilian Kronberger
Von Maximilian Kronberger

Die interimistische Chefin des Arbeitsmarktservice Salzburg ist auch die neue permanente Geschäftsführerin: Julia Kröll steht seit gestern, Montag, an der Spitze der Organisation. Neben der Veröffentlichung der aktuellen Arbeitslosenzahlen muss sich die 37-Jährige auch gleich der ersten Kritik stellen.

Seit gestern ist es offiziell: Julia Kröll bleibt Geschäftsführerin des Salzburger Arbeitsmarktservice. Die 37-jährige Oberösterreicherin, die mit ihrer Familie in Hallein lebt, hatte den Posten zuletzt schon interimistisch übernommen. Nach dem überraschenden Abschied der bisherigen Leiterin Jacqueline Beyer im September bleibt sie weiterhin an der Spitze des Salzburger Arbeitsamts. Krölls Vertrag läuft bis 2030.

„Noch ist nichts unterschrieben“, sagt Kröll. Per Aussendung bestätigte aber Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) am Montag in der Früh die Bestellung. „Das ist wohl dem Wochenende geschuldet.“ Mitte Dezember stellte sich die interimistische Geschäftsführerin dem Auswahlgespräch.

Lesen Sie auch:
Julia Kröll leitete das Salzburger AMS bisher interimistisch.
Nach Beyer-Rückzug
Ministerin entschied: Neue AMS-Chefin steht fest!
02.02.2026
Nach 28 Jahren
Jacqueline Beyer verlässt das Arbeitsmarktservice
26.09.2025

Zahlen sollen im zweiten Halbjahr besser werden
Neben ihr wurden sieben weitere Personen eingeladen, am Ende konnte sich der Verwaltungsrat jedoch auf keinen Kandidaten einigen. Die Ministerin selbst musste entscheiden – und wählte Kröll aus. Kritik an dieser Art der Entscheidung gab es unter anderem aus der Wirtschaftskammer. Die neue AMS-Chefin sieht das jedoch entspannt: „Das sieht das Gesetz so vor und ist auch nicht ungewöhnlich.“

Für den Salzburger Arbeitsmarkt erhofft sich Kröll im zweiten Halbjahr eine Umkehr des Negativtrends. Ende Jänner lag die Arbeitslosenquote bei 5,2 Prozent (plus 0,1 zum Vorjahr). Das ist österreichweit der zweitniedrigste Wert. „Wir gehen davon aus, dass es vorerst bei einem leichten Anstieg bleibt.“ Offene Stellen gab es Ende Jänner hingegen um 5295 weniger als noch vor einem Jahr. Dies entspricht einem Rückgang von 19,4 Prozent (minus 1273 Jobs). „Das ist der Wirtschaftslage geschuldet. Ein Aufschwung ist aber prognostiziert“, gibt sich Kröll zuversichtlich.

Salzburg

