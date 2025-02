Drew Barrymore: Das Mädchen aus „E.T.“ wird 50

„Little Girl Lost“

Die 40er seien nicht so einfach für sie gewesen, sagt Barrymore. Vor allem die Scheidung 2016 von ihrem dritten Ehemann und Vater ihrer Töchter, dem Kunsthändler Will Kopelman, sei hart gewesen. „Ich dachte, dass nichts schlimmer sein könnte, als das, was ich als Kind durchgemacht habe, aber die Scheidung war so viel schlimmer. Es hat mich einfach richtig geschockt und als Mensch kaputt gemacht. Ich hatte zwei kleine Kinder und wusste nicht, was ich bei der Arbeit oder im Leben machen wollte. Meine Traumfamilie fiel auseinander und ich wusste nicht, wie ich einen Fuß vor den anderen setzen sollte.“