Laura Dern trauert um ihre Mutter, Diane Ladd

Die US-Schauspielerin Diane Ladd, die dreimal für einen Oscar nominiert war, ist tot. Ihre Tochter, Oscar-Preisträgerin Laura Dern, gab den Tod ihrer Mutter bekannt. Ihre „großartige Heldin“ sei heute in ihrem Haus im kalifornischen Ojai gestorben, schrieb Dern (58) in einer Mitteilung an US-Medien.
Dern würdigte Ladd als „großartigste Tochter, Mutter, Großmutter, Schauspielerin, Künstlerin und einfühlsamen Geist“. Ladd wurde 89.
Oscar-Nominierung
Ladd und Dern, die zusammen in dem Film „Die Lust der schönen Rose“ (1991) auftraten, hatten sich damit beide eine Oscar-Nominierung verdient. Zuvor spielten sie auch in David Lynchs „Wild at Heart – Die Geschichte von Sailor und Lula“ (1990) Seite an Seite.
Scorseses und Griswolds
Auch für diese Nebenrolle hatte Ladd eine Oscar-Nominierung erhalten. Die erste Anwartschaft für Hollywoods höchsten Preis holte Ladd zu Beginn ihrer Filmkarriere mit einer Nebenrolle in dem Filmdrama „Alice lebt hier nicht mehr“ (1974) unter der Regie von Martin Scorsese.
Im „Griswolds“-Film „Schöne Bescherung“ (1989) verkörperte sie Clark Griswolds (Chevy Chase) Mutter Nora Griswold. In der Serie „Chesapeake Shores“ spielte sie über Jahre Micks (Treat Williams) Mutter und Familien-Matriarchin Nell O‘Brien.
Hollywood-Stern für die Dern-Familie
Laura Dern stammte aus der Ehe von Ladd mit dem Schauspieler Bruce Dern (89), die 1969 geschieden wurde. Im Jahr 2010 wurde die Dern-Familie mit drei Sternenplaketten auf Hollywoods Walk of Fame verewigt.
Bruce Dern glänzte in Filmen wie „Der große Gatsby“ (1974), „Coming Home – Sie kehren heim“ (1978) und „Nebraska“ (2013). Laura Dern holte mit ihrer Nebenrolle in dem Ehedrama „Marriage Story“ (2020) einen Oscar.
