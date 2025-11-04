Laura Dern trauert um ihre Mutter, Diane Ladd

Scorseses und Griswolds

Auch für diese Nebenrolle hatte Ladd eine Oscar-Nominierung erhalten. Die erste Anwartschaft für Hollywoods höchsten Preis holte Ladd zu Beginn ihrer Filmkarriere mit einer Nebenrolle in dem Filmdrama „Alice lebt hier nicht mehr“ (1974) unter der Regie von Martin Scorsese.