Laura Dern flog nach wenigen Tagen von der Uni

„Ich war 17 und so aufgeregt, an die UCLA zu kommen“, berichtete die heute 57-Jährige im Podcast „Where Everybody Knows Your Name“. Nach nur zwei Tagen an der University of California in Los Angeles – kurz UCLA – sei ihr jedoch eine Rolle in David Lynchs Psychothriller „Blue Velvet“ angeboten worden. „Ich war überglücklich“, schilderte Dern.