Er ist der erste schwule „Sexiest Man Alive“!

Es ist eine kleine Premiere: Der britische Schauspieler Jonathan Bailey (37) ist für das „People“-Magazin der „Sexiest Man Alive“ des Jahres 2025 – und er ist der erste schwule Mann, der sich über diese Auszeichnung freuen darf! TV-Moderator Jimmy Fallon stellte Bailey in seiner „Tonight Show“ als Mann mit dem angeblich größten Sex-Appeal vor.