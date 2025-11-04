Vorteilswelt
Jonathan Bailey

Er ist der erste schwule „Sexiest Man Alive“!

Society International
04.11.2025 08:30
„Bridgerton“-Star Jonathan Bailey holt sich den Titel „Sexiest Man Alive“ 2025.
„Bridgerton“-Star Jonathan Bailey holt sich den Titel „Sexiest Man Alive“ 2025.(Bild: © 2022 Netflix, Inc.)

Es ist eine kleine Premiere: Der britische Schauspieler Jonathan Bailey (37) ist für das „People“-Magazin der „Sexiest Man Alive“ des Jahres 2025 – und er ist der erste schwule Mann, der sich über diese Auszeichnung freuen darf! TV-Moderator Jimmy Fallon stellte Bailey in seiner „Tonight Show“ als Mann mit dem angeblich größten Sex-Appeal vor. 

0 Kommentare

Der Schauspieler sagte, es sei „die Ehre eines Lebens“, das Cover der Zeitschrift zu zieren. Witzelnd dankte er Fallon dafür, dass dieser wohl auf den Titel verzichtet habe.

In der Talkshow schwärmte Bailey von der Filmadaption des Musicals „Wicked – Die Hexen von Oz“. Mitte November kommt „Wicked: Teil 2“ in die Kinos, darin spielt er an der Seite von Popstar Ariana Grande den schönen Prinzen Fiyero.

Nur Hund „Benson“ wusste Bescheid
Bekannt ist der Brite aber vor allem als Lord Anthony in der Kostüm-Serie „Bridgerton“ beim Streamingdienst Netflix. Zuletzt war er auf der Leinwand in „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ als Museumspaläontologe zu sehen.

Wer der diesjährige „Sexiest Man Alive“ ist, das wurde in der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon enthüllt:

Die Neuigkeit von seinem Titel als „Sexiest Man Alive“ habe er bisher vor Freunden und Familie geheim gehalten. Er habe es nur seinem Hund „Benson“ erzählt, witzelte Bailey im Interview mit „People“.

Der erste Titelträger war Mel Gibson
Die Zeitschrift „People“ vergibt den Titel jährlich seit 1985. Erster Preisträger war der Schauspieler Mel Gibson. Im vorigen Jahr war die Wahl auf den amerikanischen Schauspieler und Regisseur John Krasinski (46, „A Quiet Place“) gefallen.

Jonathan Bailey ziert als „Sexiest Man Alive“ 2025 das Cover des „People“-Magazins:

  Vor Krasinski wurden dessen Schauspielkollegen Patrick Dempsey („Grey‘s Anatomy“), Chris Evans („Captain America: The First Avenger“), Paul Rudd („Ant-Man“), Michael B. Jordan („Black Panther“) und der Musiker John Legend („All of Me“) als „Sexiest Man Alive“ ausgezeichnet.

Vier Stars bereits zweimal ausgezeichnet
Vier Männer haben den Titel im Laufe der Jahre bereits zweimal erhalten: Brad Pitt, Johnny Depp, George Clooney und Richard Gere. Viele von ihnen reagierten mit Humor auf die Auszeichnung, die wohl selbst von den Verleihern nicht ganz ernst gemeint ist.

Porträt von krone.at
krone.at
Kommentare

