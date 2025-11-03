Olympiasieger verlobt sich mit Pferdepfleger

Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris hatte Frederic Wandres mit dem deutschen Team die Goldmedaille in der Dressur geholt – jetzt sorgt der 38-Jährige abseits des sportlichen Geschehens für Schlagzeilen: Der Deutsche hat sich mit seinem Pferdepfleger verlobt.
Romantischer geht’s kaum! Olympiasieger Frederic Wandres ging mitten im Grünen auf die Knie, machte seinem Pferdepfleger Lars Ligus einen Heiratsantrag. Natürlich wurde der emotionale Moment mit der Kamera festgehalten und stolz via Instagram gepostet.
Auf Pferdehof kennengelernt
„Finally Mr. & Mr.“, schreibt das Paar, das sich laut „Bild“ im Pferdestall, auf einem Hof in Hagen am Teutoburger Wald (Niedersachsen), wo die beiden bis heute leben und arbeiten, kennengelernt hat.
Inzwischen sind sie nicht nur privat, sondern auch im Profisport ein wahres Erfolgs-Duo. In den kommenden Tagen sollen die Hochzeitsplanungen starten ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.