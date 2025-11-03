Vorteilswelt
„Finally Mr. & Mr.“

Olympiasieger verlobt sich mit Pferdepfleger

Sport-Mix
03.11.2025 07:19
Olympiasieger Frederic Wandres hat sich verlobt.
Olympiasieger Frederic Wandres hat sich verlobt.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/Pierre-Philippe MARCOU, instagram.com/fredericwandres)

Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris hatte Frederic Wandres mit dem deutschen Team die Goldmedaille in der Dressur geholt – jetzt sorgt der 38-Jährige abseits des sportlichen Geschehens für Schlagzeilen: Der Deutsche hat sich mit seinem Pferdepfleger verlobt.

0 Kommentare

Romantischer geht’s kaum! Olympiasieger Frederic Wandres ging mitten im Grünen auf die Knie, machte seinem Pferdepfleger Lars Ligus einen Heiratsantrag. Natürlich wurde der emotionale Moment mit der Kamera festgehalten und stolz via Instagram gepostet.

Auf Pferdehof kennengelernt
„Finally Mr. & Mr.“, schreibt das Paar, das sich laut „Bild“ im Pferdestall, auf einem Hof in Hagen am Teutoburger Wald (Niedersachsen), wo die beiden bis heute leben und arbeiten, kennengelernt hat.

Inzwischen sind sie nicht nur privat, sondern auch im Profisport ein wahres Erfolgs-Duo. In den kommenden Tagen sollen die Hochzeitsplanungen starten ...

krone Sport
krone Sport
