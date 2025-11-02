Mehrheit schwindet | Enttäuschte Linke

Mehrheit schwindet. Nein, Aufwärtstrend ist das keiner für die Regierung. Türkis-Rot-Pink sitzt aufgrund des Wahlergebnisses aus dem September des Vorjahres mit rund 56 Stimmprozenten im Rücken mit einer relativ komfortablen Mehrheit im Parlament. Als die „Krone“ vor eineinhalb Monaten über das Meinungsforschungsinstitut IFDD die Stimmungslage ein Jahr nach den Nationalratswahlen erkunden ließ, war die Mehrheit für die Koalitionsregierung schon knapp dahin. Jetzt, in der neuesten Umfrage, schwindet die Mehrheit sogar noch weiter: ÖVP, SPÖ und Neos kommen derzeit nach den Ergebnissen in der Sonntagsfrage gar nur noch auf 47 Prozent, während die FPÖ ihr Wahlergebnis aus dem Vorjahr anhaltend deutlich übertrifft und sogar die KPÖ heute realistische Chancen hätte, in den Nationalrat einzuziehen. Das wiederum liegt an der sich zuspitzenden Schwäche einer Regierungspartei…
Enttäuschte Linke. Die SPÖ, die unter Andreas Babler bei den Nationalratswahlen mit 21 Prozent ihr bis dahin schlechtestes Ergebnis einfuhr, fällt in den Umfragen immer noch tiefer in den Stimmungskeller. Waren es im September bereits nur noch 18 Prozent, die SPÖ gewählt hätten, sank dieser Wert noch um einen Prozentpunkt tiefer. 17 Prozent – damit wären die Roten längst keine Mittelpartei mehr, sondern höchstens eine größere Kleinpartei. Die Sozialdemokraten fransen vor allem Richtung Grüne (jetzt auf 11 Prozent – bei der Wahl im Vorjahr waren es nur noch acht) und KPÖ aus. Die KPÖ hätte laut aktueller Umfrage realistische Chancen, die 4-Prozent-Hürde für den Einzug in den Nationalrat zu überspringen – bei den Wahlen im Vorjahr kam sie noch auf lediglich 2,4 Prozent. Sieht beinahe so aus, dass auch die linken Wähler vom linken SPÖ-Chef enttäuscht sind…
Kommen Sie gut durch den Montag!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.