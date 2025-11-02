Mehrheit schwindet | Enttäuschte Linke

Enttäuschte Linke. Die SPÖ, die unter Andreas Babler bei den Nationalratswahlen mit 21 Prozent ihr bis dahin schlechtestes Ergebnis einfuhr, fällt in den Umfragen immer noch tiefer in den Stimmungskeller. Waren es im September bereits nur noch 18 Prozent, die SPÖ gewählt hätten, sank dieser Wert noch um einen Prozentpunkt tiefer. 17 Prozent – damit wären die Roten längst keine Mittelpartei mehr, sondern höchstens eine größere Kleinpartei. Die Sozialdemokraten fransen vor allem Richtung Grüne (jetzt auf 11 Prozent – bei der Wahl im Vorjahr waren es nur noch acht) und KPÖ aus. Die KPÖ hätte laut aktueller Umfrage realistische Chancen, die 4-Prozent-Hürde für den Einzug in den Nationalrat zu überspringen – bei den Wahlen im Vorjahr kam sie noch auf lediglich 2,4 Prozent. Sieht beinahe so aus, dass auch die linken Wähler vom linken SPÖ-Chef enttäuscht sind…