21 Wildtiere in Österreich an Vogelgrippe erkrankt

Am Freitag hat das Gesundheitsministerium mit einer Kundmachung reagiert. Demnach ist Österreich seit dem heutigen Montag als Gebiet mit „erhöhtem Risiko“ eingestuft. Damit dürfen die Tiere nicht mehr unter freiem Himmel gefüttert werden, sondern nur mehr in Unterständen oder Ställen. Zudem müssen Ente und Gänse von Wildvögeln getrennt werden. Eine Stallpflicht für Hausgeflügel gilt aber nicht.



So überträgt sich die Vogelgrippe: