Ferrari: „Lassen uns nicht mit Almosen abspeisen“

Ab Donnerstag wird es ernst: Die neuen Kollektivvertragsverhandlungen im Handel stehen bevor und die Stimmung ist alles andere als frostig. Wegen der anhaltend hohen Inflation wurde der eigentlich zweijährige Abschluss aufgeschnürt. Jetzt fordert die Gewerkschaft GPA für die rund 430.000 Handelsangestellten und 20.000 Lehrlinge ein kräftiges Gehaltsplus. „Wir wollen konstruktiv verhandeln, aber wir lassen uns nicht mit Almosen oder Abspeisungen zufriedengeben“, betont GPA-Bundesgeschäftsführer und Chefverhandler Mario Ferrari im Gespräch mit krone.tv. Für ihn steht fest: „Die Kaufkraft der Beschäftigten muss gesichert werden – alles andere wäre unfair.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.