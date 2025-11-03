Vorteilswelt
KV-Verhandlungen

Ferrari: „Lassen uns nicht mit Almosen abspeisen“

Wirtschaft
03.11.2025 12:00

Ab Donnerstag wird es ernst: Die neuen Kollektivvertragsverhandlungen im Handel stehen bevor und die Stimmung ist alles andere als frostig. Wegen der anhaltend hohen Inflation wurde der eigentlich zweijährige Abschluss aufgeschnürt. Jetzt fordert die Gewerkschaft GPA für die rund 430.000 Handelsangestellten und 20.000 Lehrlinge ein kräftiges Gehaltsplus. „Wir wollen konstruktiv verhandeln, aber wir lassen uns nicht mit Almosen oder Abspeisungen zufriedengeben“, betont GPA-Bundesgeschäftsführer und Chefverhandler Mario Ferrari im Gespräch mit krone.tv. Für ihn steht fest: „Die Kaufkraft der Beschäftigten muss gesichert werden – alles andere wäre unfair.“

