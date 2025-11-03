Warnung vor Lawinen in Kärntens Bergen

Nach Regen kommt die Sonne

Doch wer schon jetzt auf den Wintereinbruch hofft, der wird enttäuscht. Denn nach der Kaltfront schaut ab Dienstag schon wieder die Sonne vorbei. Freundliches, aber frostiges Wetter versprechen Meteorologen von Geosphere Austria in den kommenden Tagen. „Das Thermometer steigt nicht höher als auf bis 17 Grad“, heißt es weiter.