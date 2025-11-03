Vorteilswelt
Auf Schnee folgt Sonne

Warnung vor Lawinen in Kärntens Bergen

Kärnten
03.11.2025 08:01
(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Frau Holle lässt es in Kärntens Bergen wieder schneien. Doch mit einem Wintereinbruch ist nicht zu rechnen. Kurz danach schaut nämlich wieder die Sonne vorbei. Umso gefährlicher ist es dann in den Alpenregionen: Denn es herrscht Lawinengefahr! 

„Aufgrund der Niederschlagsmengen von Sonntag auf Montag besteht in den nächsten Tagen in Oberkärntens Bergen erhöhte Lawinengefahr“, das gibt der Lawinenwarndienst am Sonntag bekannt.

„Zudem bläst starker bis stürmischer Wind aus nördlicher Richtung. Der Neuschnee wird im Hochgebirge und an Schattenhängen auf einer oft geschlossenen Schneedecke abgelagert. Dadurch könnten eben die Lawinenabgänge ausgelöst werden“, heißt es weiter. 

Für Wintersportler, besonders Tourengeher, die im freien Gelände unterwegs sind, ist daher Vorsicht geboten. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 bis 1400 Meter Seehöhe, bei kräftigen Niederschlägen im Süden stellenweise auch tiefer. 

Nach Regen kommt die Sonne
Doch wer schon jetzt auf den Wintereinbruch hofft, der wird enttäuscht. Denn nach der Kaltfront schaut ab Dienstag schon wieder die Sonne vorbei. Freundliches, aber frostiges Wetter versprechen Meteorologen von Geosphere Austria in den kommenden Tagen. „Das Thermometer steigt nicht höher als auf bis 17 Grad“, heißt es weiter. 

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
