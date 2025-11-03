Kristen Stewart macht Höschen zum Star ihres Looks

Hui, ganz schön gewagt! Kristen Stewart sorgte am Wochenende mit einem Kleid, das quasi nicht vorhanden war, für Furore. Unter dem hauchzarten Spitzenstoff ließ die Schauspielerin nämlich ihr Höschen blitzen. Ein echter Eyecatcher!
Die ehemalige „Twilight“-Beauty hat in der Vergangenheit ja schon mit dem einen oder anderen gewagten Look für Schlagzeilen gesorgt. Am Wochenende setzte sie beim Auftritt beim SCAD Savannah Film Festival in ihrem weißen Spitzen-Naked-Dress aber noch eines drauf.
Stewart sorgt für Hingucker
Denn unter dem transparenten Stoff, der fast wie ein Brautschleier wirkte, trug Stewart ganz aufreizend ein Höschen, das man nicht übersehen konnte. Statt auf Weiß oder Nude setzte die 35-Jährige nämlich auf einen schwarzen Spitzen-Tanga, der unter dem hauchzarten Stoff einfach nicht zu übersehen war!
Dafür ging es obenrum fast ein wenig züchtig zu. Denn im Gegensatz zu Stars wie Heidi Klum, Sydney Sweeney oder Olivia Wilde ließ Stewart bei ihrem Red-Carpet-Look nicht ihren Busen blitzen, sondern bedeckte die pikante Stelle mit einem schlichten, weißen Bralette. Der Wirkung des Looks tat dies aber keinen Abbruch.
Stewart sagte Ja zu Freundin
Für Kristen Stewart könnte es derzeit übrigens weder privat noch beruflich besser laufen. Die Schauspielerin gab im April dieses Jahres nämlich ihrer Lebensgefährtin Dylan Meyer das Jawort.
Und auch ihr Film „The Chronology of Water“, mit dem sie ihr Regiedebüt gefeiert hatte, wurde auf gleich mehreren großen Filmfestivals gefeiert – darunter auch in Cannes.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.