Hot im Naked-Dress

Kristen Stewart macht Höschen zum Star ihres Looks

Star-Style
03.11.2025 12:06
Kristen Stewart sorgte am Wochenende in einem Naked-Dress für Aufsehen.
Hui, ganz schön gewagt! Kristen Stewart sorgte am Wochenende mit einem Kleid, das quasi nicht vorhanden war, für Furore. Unter dem hauchzarten Spitzenstoff ließ die Schauspielerin nämlich ihr Höschen blitzen. Ein echter Eyecatcher!

Die ehemalige „Twilight“-Beauty hat in der Vergangenheit ja schon mit dem einen oder anderen gewagten Look für Schlagzeilen gesorgt. Am Wochenende setzte sie beim Auftritt beim SCAD Savannah Film Festival in ihrem weißen Spitzen-Naked-Dress aber noch eines drauf.

Stewart sorgt für Hingucker
Denn unter dem transparenten Stoff, der fast wie ein Brautschleier wirkte, trug Stewart ganz aufreizend ein Höschen, das man nicht übersehen konnte. Statt auf Weiß oder Nude setzte die 35-Jährige nämlich auf einen schwarzen Spitzen-Tanga, der unter dem hauchzarten Stoff einfach nicht zu übersehen war!

Unter dem transparenten Spitzenstoff setzte Stewart ihr schwarzes Spitzenhöschen in Szene.
Dafür ging es obenrum fast ein wenig züchtig zu. Denn im Gegensatz zu Stars wie Heidi Klum, Sydney Sweeney oder Olivia Wilde ließ Stewart bei ihrem Red-Carpet-Look nicht ihren Busen blitzen, sondern bedeckte die pikante Stelle mit einem schlichten, weißen Bralette. Der Wirkung des Looks tat dies aber keinen Abbruch.

Ist das der bisher gewagteste Look der Schauspielerin?
Stewart sagte Ja zu Freundin
Für Kristen Stewart könnte es derzeit übrigens weder privat noch beruflich besser laufen. Die Schauspielerin gab im April dieses Jahres nämlich ihrer Lebensgefährtin Dylan Meyer das Jawort.

Und auch ihr Film „The Chronology of Water“, mit dem sie ihr Regiedebüt gefeiert hatte, wurde auf gleich mehreren großen Filmfestivals gefeiert – darunter auch in Cannes.

