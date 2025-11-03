Schläge und Drohungen: Tochter (15) rettet Mutter

Zwei Fälle häuslicher Gewalt binnen weniger Stunden in Wien: Zwei Männer sollen am Montagabend ihre Ehefrauen bedroht und teils verletzt haben. In einem Fall verständigte die Tochter selbst die Polizei. Beide wurden festgenommen und dürfen sich den Frauen auf polizeiliche Anordnung hin nicht mehr nähern.
Innerhalb weniger Stunden mussten Wiener Polizisten in zwei Fällen wegen häuslicher Gewalt eingreifen. In Wien-Liesing soll ein 49-jähriger Österreicher seine Ehefrau geschlagen und mit dem Tod bedroht haben, falls sie weiterspreche. Die gemeinsame 15-jährige Tochter rief die Polizei um 18.30 Uhr und bestätigte gegenüber der Exekutive die Vorwürfe.
Der Verdächtige wurde noch in der Wohnung festgenommen, die Frau erlitt leichte Verletzungen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.
Die Kriminalprävention des Landeskriminalamtes Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.
Weitere Ansprechpartner:
Verdächtiger hatte 2,3 Promille
Knapp drei Stunden später kam es in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus zu einem weiteren Einsatz: Ein 47-jähriger Mann aus dem Kosovo soll seine Ehefrau mit einem Messer bedroht haben. Die Beamten trafen um 21.10 Uhr auf den stark alkoholisierten Verdächtigen, der 2,3 Promille hatte, in einem nahegelegenen Lokal und nahmen ihn fest.
Gegen beide Männer wurden Betretungs- und Annäherungsverbote sowie vorläufige Waffenverbote verhängt.
