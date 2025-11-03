Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ehemann festgenommen

Schläge und Drohungen: Tochter (15) rettet Mutter

Wien
03.11.2025 12:15
Die Wiener Polizei rückte binnen drei Stunden zweimal wegen häuslicher Gewalt aus (Symbolbild).
Die Wiener Polizei rückte binnen drei Stunden zweimal wegen häuslicher Gewalt aus (Symbolbild).(Bild: P. Huber)

Zwei Fälle häuslicher Gewalt binnen weniger Stunden in Wien: Zwei Männer sollen am Montagabend ihre Ehefrauen bedroht und teils verletzt haben. In einem Fall verständigte die Tochter selbst die Polizei. Beide wurden festgenommen und dürfen sich den Frauen auf polizeiliche Anordnung hin nicht mehr nähern.

0 Kommentare

Innerhalb weniger Stunden mussten Wiener Polizisten in zwei Fällen wegen häuslicher Gewalt eingreifen. In Wien-Liesing soll ein 49-jähriger Österreicher seine Ehefrau geschlagen und mit dem Tod bedroht haben, falls sie weiterspreche. Die gemeinsame 15-jährige Tochter rief die Polizei um 18.30 Uhr und bestätigte gegenüber der Exekutive die Vorwürfe.

Der Verdächtige wurde noch in der Wohnung festgenommen, die Frau erlitt leichte Verletzungen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.

Die Polizei bietet Hilfe

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.

Die Kriminalprävention des Landeskriminalamtes Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.

Weitere Ansprechpartner:

  • Frauenhelpline: 0800 222 555
  • Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
  • Opfer-Notruf: 0800 112 112
  • Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

Verdächtiger hatte 2,3 Promille
Knapp drei Stunden später kam es in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus zu einem weiteren Einsatz: Ein 47-jähriger Mann aus dem Kosovo soll seine Ehefrau mit einem Messer bedroht haben. Die Beamten trafen um 21.10 Uhr auf den stark alkoholisierten Verdächtigen, der 2,3 Promille hatte, in einem nahegelegenen Lokal und nahmen ihn fest.

Gegen beide Männer wurden Betretungs- und Annäherungsverbote sowie vorläufige Waffenverbote verhängt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
10° / 12°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 11. Simmering
10° / 13°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 14. Penzing
9° / 11°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 19. Döbling
9° / 12°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 21. Floridsdorf
10° / 13°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
170.095 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
143.661 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
120.368 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Wien
Ehemann festgenommen
Schläge und Drohungen: Tochter (15) rettet Mutter
Geschenke für Hartberg
Diese zwei Patzer sorgen für Frust bei der Austria
Hier alle Highlights
114 km/h! Rapids Traumtor gegen Sturm im Video
„On The Edge“-Festival
Hochseilakt zwischen Kunst und Zirkus in Wien
Auf der Südosttangente
Wien: Unfall verursachte 18 Kilometer langen Stau
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf