Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die Töpfe im Überblick

WM-Quali: Diese Topgegner drohen dem ÖFB-Team

Fußball International
03.11.2025 12:09
Alexander Schriebl
Alexander Schriebl(Bild: GEPA)

Österreichs Frauen-Nationalteam erfährt am Dienstag (13.00 Uhr) bei der Auslosung der Gruppenphase der WM-Qualifikation in Nyon seine ersten Gegner auf dem angestrebten Weg zur Weltmeisterschaft im Sommer 2027 in Brasilien. Österreich ist in der Liga A der 16 Topnationen im dritten von vier Töpfen gesetzt. Duelle mit Dänemark, Island und Polen sind damit nicht möglich. Zwei Schwergewichte warten aber in jedem Fall auf die ÖFB-Auswahl. 

0 Kommentare

Im ersten Topf liegen Weltmeister Spanien, Frankreich, Deutschland und Schweden, aus dem zweiten Lostopf werden neben Europameister England auch die Niederlande, Italien und Norwegen gezogen. „Beim Blick auf die möglichen Gegner ist die Vorfreude auf den Start der WM-Qualifikation im Frühjahr 2026 schon jetzt groß“, sagte ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl. Die Spielerinnen hätten sich die bevorstehenden Duelle mit Europas Topnationen nicht nur erarbeitet, sondern durch den zuletzt im Play-off gegen Tschechien fixierten Verbleib in Liga A auch verdient.

Lesen Sie auch:
Laura Feiersinger wurde von ihren Teamkolleginnen gebührend gefeiert.
Klassenerhalt fixiert
ÖFB-Stütze beendet ihre Nationalteamkarriere
29.10.2025
Nations League
ÖFB-Frauen fixieren Verbleib in Liga A
28.10.2025

Der Auftakt der Gruppenphase mit Hin- und Rückspiel erfolgt am 3. März. Abgeschlossen wird sie nach drei Doppelterminen am 9. Juni. Die vier Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM. Alle anderen Teams müssen in ein zweistufiges Play-off, das im Oktober bzw. Dezember 2026 ausgetragen wird. Die Zweit- und Drittplatzierten aus Liga A treten in der ersten Play-off-Runde gegen eine Mannschaft aus der drittklassigen Liga C an. Auf den Gruppenvierten wartet mit einem Zweit- oder Drittplatzierten aus Liga B bereits zum Auftakt ein möglicherweise schwierigerer Gegner.

Die Lostöpfe der Liga A für die Auslosung der Gruppenphase der WM-Qualifikation:
Topf 1: Frankreich, Deutschland, Spanien, Schweden
Topf 2: Niederlande, England, Italien, Norwegen
Topf 3: Dänemark, Österreich, Island, Polen
Topf 4: Slowenien, Serbien, Ukraine, Irland

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
170.095 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
143.661 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
120.368 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Fußball International
Was wirklich dran ist
Bayern-Abschied? Wildes Gerücht um Harry Kane
Krone Plus Logo
Auch alte Liebe rostet
Trauriger Rekord: Ferguson viertes Mal gefeuert!
Historisches Comeback
Gishamer erster Austro-Schiri in der CL seit 2011
Die Töpfe im Überblick
WM-Quali: Diese Topgegner drohen dem ÖFB-Team
„Krone oder Kasperl“
„Bei Oliver Glasner ist das ja aufgelegt“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf