Gishamer erster Austro-Schiri in der CL seit 2011

Der Salzburger Sebastian Gishamer wird am Mittwoch (18.45 Uhr MEZ) in Baku die Begegnung zwischen Aserbaidschans Meister Karabach Agdam und Klub-Weltmeister Chelsea leiten. Das gaben die UEFA und der ÖFB am Montag bekannt. Bisher letzter österreichischer Referee in der Königsklasse war im November 2011 Robert Schörgenhofer. Kurz zuvor war auch Thomas Einwaller noch im Champions-League-Einsatz gewesen.