Klagenfurt-Coach Landerl: „Das ist ein Wahnsinn!“

„Finanzielle Lösung“

Was Austria Klagenfurts Trainer Rolf Landerl nicht schmeckt. „Das ist ein Wahnsinn. Die Gremien sind in meinen Augen gefordert, das fair zu lösen. Indem man Stripfing die Herbstsaison fertigspielen lässt, damit jeder gegen jeden mal dran war – und nicht einfach erspielte Punkte abziehen! Bundesliga und ÖFB nagen ja nicht am Hungertuch, könnten daher eine finanzielle Lösung für die restlichen Partien finden – und die Akteure am Feld könnten sich in diesen Partien noch für andere Klubs ins Rampenlicht spielen“, betont Landerl, dessen Austria Klagenfurt – nach der 0:2-Niederlage in Lustenau – seit vier Partien auf einen Sieg wartet.