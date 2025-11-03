25 Jahre gelebte Solidarität und Nächstenliebe

Theres Leber erzählt von Begegnungen, die tief berühren: vom Universitätsprofessor, der nach einer Scheidung, einem Unfall und dem Verlust seines Jobs plötzlich alles verlor und im „SozialMarkt“ neuen Halt fand. „Als er das erste Mal wieder einen Anzug angezogen hat, sagte er zu mir: ,Ich habe jetzt wieder das Gefühl, ich bin ein Mensch.‘ Das sind Momente, die zeigen, warum wir das tun, was wir tun. Er fand dann wieder einen Job.“