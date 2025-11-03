Fremder belästigte Frau sexuell auf dem Heimweg

Kurz vor Mitternacht ging eine Klagenfurterin entlang der Glan nach Hause, da überkam sie ein unheimliches Gefühl. „Sie bemerkte, , dass ihr im Bereich der Glan Brücke in der Klagenfurter Grete Bitter Straße ein unbekannter Mann folgte“, berichtet die Polizei. Und es war offensichtlich, dass „der Mann öffentlich geschlechtliche Handlungen an sich vorgenommen hatte“.