Fremder belästigte Frau sexuell auf dem Heimweg

Auf ihrem Heimweg entlang der Glan folgte in der Nacht auf Sonntag einer Klagenfurterin ein unbekannter Mann. Schnell wurde klar, dass er an sich herumfummelte …
Kurz vor Mitternacht ging eine Klagenfurterin entlang der Glan nach Hause, da überkam sie ein unheimliches Gefühl. „Sie bemerkte, , dass ihr im Bereich der Glan Brücke in der Klagenfurter Grete Bitter Straße ein unbekannter Mann folgte“, berichtet die Polizei. Und es war offensichtlich, dass „der Mann öffentlich geschlechtliche Handlungen an sich vorgenommen hatte“.
Klarerweise jagte diese Situation der Frau einen gehörigen Schrecken ein. „Sie kontaktierte per Telefon ihren Ehemann und bat diesen, ihr entgegenzukommen“, so die Polizei weiter. Als dieser eintraf, ergriff der unbekannte Mann zum Glück die Flucht.
Die Polizei konnte den Mann vorerst noch nicht schnappen, die weiteren Ermittlungen laufen allerdings.
