„Für die Schiris ist es ja nur Damenfußball. . .“

Nach 0:1-Niederlage gegen Rapid haut Austria Klagenfurts Präsident Robert Micheu auf den Tisch. In seiner Funktion als Trainer der violetten Zweitliga-Damen bekrittelt er die Einstellung der Schiedsrichter im Damenfußball. Und bei den Herren trat Gesellschafter Zeljko Karajica vor die Mannschaft.