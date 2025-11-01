Die Nacht, in der unsere Hauptstadt stillstand

Kuriosum am Rande: Der Gastronom akzeptierte zwar die Einsatzzentrale in seinem Lokal, die Bitte um einen Kaffee quittierte er mit den Worten: „Nein leider, die Maschine ist schon geputzt.“ Erst als absehbar war, dass der Einsatz die ganze Nacht dauern würde, ließ er sich erweichen und die Maschine wieder anlaufen. Zwei Wochen später flatterte die Rechnung per Post in die LPD, die natürlich sofort beglichen wurde: 180 Tassen Kaffee sowie Dutzende Energydrinks und Säfte.