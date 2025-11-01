Vorteilswelt
Terror mitten in Wien

Die Nacht, in der unsere Hauptstadt stillstand

Wien
01.11.2025 20:00
Das Terrorattentat in der Wiener Innenstadt jährt sich heuer zum fünften Mal. Im ...
Das Terrorattentat in der Wiener Innenstadt jährt sich heuer zum fünften Mal. Im „Krone"-Interview erinnert sich Oberst Manfred Ihle zurück.

Terror in der Bundeshauptstadt: Dem Horror des 2. November folgte ein beispielloser Polizeieinsatz, der bis in die Morgenstunden andauerte. Alle Fäden liefen in einem Innenstadt-Lokal zusammen. Im „Krone“-Interview erinnert sich Oberst Manfred Ihle zurück.

0 Kommentare

Einige Ereignisse brennen sich derart stark in die Erinnerung, dass man sofort weiß, wo man sich zu besagtem Zeitpunkt befunden hat. Der 11. September 2001 war etwa so ein Tag. Und in der österreichischen Seele ist es eben der 2. November 2020: Gegen 20 Uhr wurde in Wien Terroralarm ausgelöst, nachdem IS-Sympathisant Kujtim F. mit Sturmgewehr und Pistole wahllos auf Menschen feuerte.

Vier Tote, Angst und Chaos
Bei dem Anschlag kamen vier Personen ums Leben, Dutzende wurden teils schwer verletzt. Der Attentäter selbst wurde nur neun Minuten später von Beamten der Spezialeinheit WEGA zur Strecke gebracht. Dass es sich bei dem 20-jährigen Nordmazedonier letztlich um einen Einzeltäter handelte, war zunächst völlig unklar – daher lief ein bislang beispielloser Polizeieinsatz an, der noch Stunden dauern sollte ...

Einsatzleiter Oberst Manfred Ihle (re.) mit seiner rechten Hand, Kontrollinspektor René Seckel.
Einsatzleiter Oberst Manfred Ihle (re.) mit seiner rechten Hand, Kontrollinspektor René Seckel.(Bild: Eva Manhart)

2000 Polizisten im Einsatz
Eine zentrale Rolle nahm damals die Bereitschaftseinheit (BE) der Landespolizeidirektion Wien ein, das Kommando hatte Oberst Manfred Ihle inne. Rund 2000 Polizistinnen und Polizisten waren im Einsatz, „die überwiegende Mehrheit hätte eigentlich gar keinen Dienst gehabt“, erinnert sich Ihle.

Am Tag danach: unzählige Kerzen und Kränze an einem der Tatorte.
Am Tag danach: unzählige Kerzen und Kränze an einem der Tatorte.(Bild: Alexander Tuma)
In den Einschusslöchern wurde mit Rosen der Opfer gedacht.
In den Einschusslöchern wurde mit Rosen der Opfer gedacht.(Bild: Holl Reinhard)
Zitat Icon

Sie verließen eine sichere Umgebung und setzten sich freiwillig der Gefahr aus. Das erfüllt mich auch noch fünf Jahre später mit Stolz und zeigt den Zusammenhalt bei der Polizei.

Einsatzleiter Oberst Manfred Ihle

Doch in ihrer Freizeit streiften sie sich sofort ihre Uniform über und meldeten sich zum Dienst. Ihle: „Sie verließen eine sichere Umgebung und setzten sich freiwillig der Gefahr aus. Das erfüllt mich auch noch fünf Jahre später mit Stolz und zeigt den Zusammenhalt bei der Polizei.“

10.000 Funksprüche in einer Nacht
Das Castelletto in der Rotenturmstraße wurde zur Einsatzzentrale umfunktioniert. Hier liefen die Fäden zusammen. Es galt, nicht nur die Innenstadt, sondern auch Bahnhöfe, Regierungsgebäude und andere Einrichtung zu schützen. „In dieser Nacht gingen 10.000 Funksprüche ein“, erinnert sich der Einsatzleiter zurück. Erst weit nach Mitternacht hatte sich die Einzeltäter-Theorie bestätigt.

Kuriosum am Rande: Der Gastronom akzeptierte zwar die Einsatzzentrale in seinem Lokal, die Bitte um einen Kaffee quittierte er mit den Worten: „Nein leider, die Maschine ist schon geputzt.“ Erst als absehbar war, dass der Einsatz die ganze Nacht dauern würde, ließ er sich erweichen und die Maschine wieder anlaufen. Zwei Wochen später flatterte die Rechnung per Post in die LPD, die natürlich sofort beglichen wurde: 180 Tassen Kaffee sowie Dutzende Energydrinks und Säfte.

Porträt von Oliver Papacek
Oliver Papacek
