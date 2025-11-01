Jubiläumstag mit 3000 Fans, Premieren und Comeback

Volle Halle. Große Begeisterung. Und viel Handball-Action. Der Jubiläumsevent „100 Jahre ÖHB“ in der neuen Sport Arena Wien wurde zum Erfolg. Höhepunkt war das erste Ländermatch hier – da gab‘s beim Einstand von Neo-Teamchef Romero und Comeback von Kapitän Bilyk ein 27:31 gegen Ungarn.
Schon beim Einlaufen der beiden Teams herrschte großartige Stimmung in der neuen, schmucken Sport Arena Wien. Dann wurde etwa Seppo Frimmel als Handballer des Jahres, Eric Damböck für 50 Ländermatches, Janko Bozovic gar für 200 von Sportstaatssekretärin Michaela Schmidt, Stadtrat Peter Hacker und Co. geehrt. Und die österreichische Bundeshymne sang just Tina Naderer, die Herzdame von Top-Flügel Seppo Frimmel, die bei „Voice of Germany“ entdeckt wurde. Da gab‘s viel Applaus von den rund 3000 Fans.
Aber auf dem Feld gab das Heimteam, das in Sondertrikots spielte, nicht unbedingt den Ton an. Nach der 3:0-Führung gerieten Kapitän Niko Bilyk, der nach fast einem Jahr Verletzungssorgen sein Comeback gab, und Co. bis zur Pause in einen 13:16-Rückstand. Teamchef Iker Romero, dessen Vorgänger Ales Pajovic als Trainer des Jahres geehrt wurde, versuchte seinen Spielern gleich direkt auf der Bank Inputs zu geben, erklärte und gestikulierte energisch. „Wir haben ein großartiges Team. Wenn du Ziele hast, musst du dich mit den Besten messen“, hatte die spanische Legende vorab gesagt. „Ich hoffe, dass wir eine große Show für Österreichs Handball bieten.“
Das passierte dann auch nach der Pause. Österreichs Team, das in der ersten Trainingswoche unter Romero vor allem an der Abwehr gearbeitet hatte, blieb dran. Dann zeigte auch Keeper Leon Bergmann, für Consti Möstl gekommen, mit wichtigen Paraden auf und pushte sich wie die Fans. Da gab‘s sogar „Leon“-Sprechchöre. Aber die Ungarn, denen man bei der WM im Jänner in Kroatien mit 26:29 unterlegen war, blieb als Topteam weiter ein harte Nuss. So stand‘s aus heimischer Sicht 19:22 nach 45 Minuten.
Rot-Weiß-Rot kämpfte verbissen, hatte auch Ausgleichschancen – aber am Ende gab‘s eine 27:31-Niederlage. Dennoch war‘s ein richtig gelungener Handball-Tag. Mit dem ersten Ländermatch in der neuen Arena, einem sympathischen Premieren-Auftritt von Teamchef Romero, dem Comeback von Bilyk, einem Legendenmatch mit Andy Dittert und Co. sowie zahlreichen anderen Programmpunkten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.