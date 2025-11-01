Jubiläumstag mit 3000 Fans, Premieren und Comeback

Aber auf dem Feld gab das Heimteam, das in Sondertrikots spielte, nicht unbedingt den Ton an. Nach der 3:0-Führung gerieten Kapitän Niko Bilyk, der nach fast einem Jahr Verletzungssorgen sein Comeback gab, und Co. bis zur Pause in einen 13:16-Rückstand. Teamchef Iker Romero, dessen Vorgänger Ales Pajovic als Trainer des Jahres geehrt wurde, versuchte seinen Spielern gleich direkt auf der Bank Inputs zu geben, erklärte und gestikulierte energisch. „Wir haben ein großartiges Team. Wenn du Ziele hast, musst du dich mit den Besten messen“, hatte die spanische Legende vorab gesagt. „Ich hoffe, dass wir eine große Show für Österreichs Handball bieten.“