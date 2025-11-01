Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Handball-Fest in Wien

Jubiläumstag mit 3000 Fans, Premieren und Comeback

Handball
01.11.2025 19:46
Teamkapitän Niko Bilyk gab beim Jubiläums-Hit sein Comeback.
Teamkapitän Niko Bilyk gab beim Jubiläums-Hit sein Comeback.(Bild: GEPA)

Volle Halle. Große Begeisterung. Und viel Handball-Action. Der Jubiläumsevent „100 Jahre ÖHB“ in der neuen Sport Arena Wien wurde zum Erfolg. Höhepunkt war das erste Ländermatch hier – da gab‘s beim Einstand von Neo-Teamchef Romero und Comeback von Kapitän Bilyk ein 27:31 gegen Ungarn.

0 Kommentare

Schon beim Einlaufen der beiden Teams herrschte großartige Stimmung in der neuen, schmucken Sport Arena Wien. Dann wurde etwa Seppo Frimmel als Handballer des Jahres, Eric Damböck für 50 Ländermatches, Janko Bozovic gar für 200 von Sportstaatssekretärin Michaela Schmidt, Stadtrat Peter Hacker und Co. geehrt. Und die österreichische Bundeshymne sang just Tina Naderer, die Herzdame von Top-Flügel Seppo Frimmel, die bei „Voice of Germany“ entdeckt wurde. Da gab‘s viel Applaus von den rund 3000 Fans.

Tolle Kulisse, tolle Stimme: Frimmel-Herzdame Tina sang die Hymne.
Tolle Kulisse, tolle Stimme: Frimmel-Herzdame Tina sang die Hymne.(Bild: Christian Mayerhofer)

Aber auf dem Feld gab das Heimteam, das in Sondertrikots spielte, nicht unbedingt den Ton an. Nach der 3:0-Führung gerieten Kapitän Niko Bilyk, der nach fast einem Jahr Verletzungssorgen sein Comeback gab, und Co. bis zur Pause in einen 13:16-Rückstand. Teamchef Iker Romero, dessen Vorgänger Ales Pajovic als Trainer des Jahres geehrt wurde, versuchte seinen Spielern gleich direkt auf der Bank Inputs zu geben, erklärte und gestikulierte energisch. „Wir haben ein großartiges Team. Wenn du Ziele hast, musst du dich mit den Besten messen“, hatte die spanische Legende vorab gesagt. „Ich hoffe, dass wir eine große Show für Österreichs Handball bieten.“ 

Neo-Teamchef Iker Romero in seinem ersten ÖHB-Match.
Neo-Teamchef Iker Romero in seinem ersten ÖHB-Match.(Bild: GEPA)

Das passierte dann auch nach der Pause. Österreichs Team, das in der ersten Trainingswoche unter Romero vor allem an der Abwehr gearbeitet hatte, blieb dran. Dann zeigte auch Keeper Leon Bergmann, für Consti Möstl gekommen, mit wichtigen Paraden auf und pushte sich wie die Fans. Da gab‘s sogar „Leon“-Sprechchöre. Aber die Ungarn, denen man bei der WM im Jänner in Kroatien mit 26:29 unterlegen war, blieb als Topteam weiter ein harte Nuss. So stand‘s aus heimischer Sicht 19:22 nach 45 Minuten. 

Die neue, schmucke Sport Arena Wien.
Die neue, schmucke Sport Arena Wien.(Bild: Christian Mayerhofer)

Rot-Weiß-Rot kämpfte verbissen, hatte auch Ausgleichschancen – aber am Ende gab‘s eine 27:31-Niederlage. Dennoch war‘s ein richtig gelungener Handball-Tag. Mit dem ersten Ländermatch in der neuen Arena, einem sympathischen Premieren-Auftritt von Teamchef Romero, dem Comeback von Bilyk, einem Legendenmatch mit Andy Dittert und Co. sowie zahlreichen anderen Programmpunkten.

Porträt von Christian Mayerhofer
Christian Mayerhofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
156.220 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
113.504 mal gelesen
Oberösterreich
Kleiner Fehler kommt Pärchen ganz schön teuer
112.316 mal gelesen
Krone Plus Logo
Julia Lugstein (33) und Dominik Huber (31) erfüllten sich den Traum von den eigenen vier Wänden, ...
Mehr Handball
Handball-Fest in Wien
Jubiläumstag mit 3000 Fans, Premieren und Comeback
Krone Plus Logo
ÖHB feiert 100 Jahre
Festtag voller Premieren und „geiler Show“
Legende Dittert
Zum „1000er“ gab‘s einen Purzelbaum
Neuer ÖHB-Teamchef
Möstl: „Er ist so ein bisschen ein Hawara-Typ“
Handball – Das Magazin
Wahnsinn! Elf Teams innerhalb von nur drei Punkten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf