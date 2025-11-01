„War hoffentlich nur der erste Sieg von vielen!“

Gestrahlt hat auch Alexander Hofleitner, der den GAK in Hälfte eins in Führung gebracht hat und gleichzeitig sein erstes Tor in der Bundesliga erzielt hat. „Das hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Nicht nur für mich, sondern für das gesamte Team. Dieser Treffer war sicher auch ein Dosenöffner – denn danach war die Stimmung in der Kabine in der Pause, trotz des Ausgleichs, viel besser.“ Nachdem der Stürmer in der Pause angeschlagen in der Kabine bleiben musste, gab er nach der Partie jedoch Entwarnung.