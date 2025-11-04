Bali stoppt Bau von Mega-Aufzug vor Traum-Strand

Fußweg zun Strand ist gefährlich – Baden aber auch

Der Pfad, der derzeit zu dem Strand führt, gilt als eher riskant: Der Weg, für den man 45 bis 60 Minuten braucht, ist extrem steil. Der Rückweg soll sogar noch beschwerlicher sein, da man zwei Stunden lang bergauf gehen muss. Gefahren lauern auch im Wasser der Traumbucht: Obwohl Warnschilder auf die starken Strömungen hinweisen, kommt es dort immer wieder zu Todesfällen und Notfällen von Badenden.