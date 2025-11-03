Rapid fand mit „altem“ Geist zu neuem Glauben

Binnen einer Woche feierte Rapid – nach zuvor fünf Pleiten in Folge – wieder drei Siege in Serie, blickt nun voller Zuversicht dem Europacup-Duell am Donnerstag mit Craiova entgegen. Peter Stöger hat nach 23 Matches einen beachtlichen Punkteschnitt vorzuweisen. Bei den jüngsten Erfolgen spielte die vergangene Saison eine bedeutende Rolle.