Ein Start wie 2024

Rapid fand mit „altem“ Geist zu neuem Glauben

Fußball National
03.11.2025 18:30
(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

Binnen einer Woche feierte Rapid – nach zuvor fünf Pleiten in Folge – wieder drei Siege in Serie, blickt nun voller Zuversicht dem Europacup-Duell am Donnerstag mit Craiova entgegen. Peter Stöger hat nach 23 Matches einen beachtlichen Punkteschnitt vorzuweisen. Bei den jüngsten Erfolgen spielte die vergangene Saison eine bedeutende Rolle.

Zwölf Matches mit 23 Punkten – Rapid legte in der heimischen Bundesliga exakt wie in der Vorsaison los, ist als Zweiter um einen Rang besser platziert als 2024. Dennoch wurde man heuer viel mehr durchgebeutelt, taumelte durch Wellentäler der Gefühle.

