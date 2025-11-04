Cardinals siegen ohne Quarterback Murray in Dallas

Erneut ohne Stamm-Quarterback Kyler Murray haben die Arizona Cardinals überraschend bei den Dallas Cowboys gewonnen und ihre Serie von zuletzt fünf Niederlagen beendet.
Im US-Bundesstaat Texas gab es zum Abschluss des neunten Spieltags der NFL ein 27:17 für die Cardinals, bei denen wieder Jacoby Brissett als Quarterback auflief. Ihm gelangen zwei Touchdown-Pässe, dazu erlief er einen weiteren Touchdown selbst.
Droht Konflikt?
US-Medien spekulierten nach dem Sieg bereits über einen drohenden Konflikt in den kommenden Wochen. Denn Brissett spielte zum dritten Mal in Serie, obwohl Murray in dieser Woche nach seiner Fußverletzung wieder trainiert hatte.
Coach Jonathan Gannon hielt seinen Stamm-Quarterback aber noch als nicht ganz bereit und vertraute seinem Ersatzmann, der erneut überzeugte und 21 seiner 31 Pässe an seine Mitspieler brachte. Der Raumgewinn durch Pässe betrug 261 Yards.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.