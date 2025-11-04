Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kampf um Standort

„Verbleib der Volksschule ist unser oberstes Ziel“

Niederösterreich
04.11.2025 11:00
Diözese und Land schweigen sich zur PVS-Zukunft noch aus.
Diözese und Land schweigen sich zur PVS-Zukunft noch aus.(Bild: Thomas Werth)

Was passiert mit jenen 200 Schülern, die aktuell die Praxisvolksschule (PVS) im Kremser Stadtteil Mitterau in Niederösterreich besuchen? Werden sie auch im kommenden Schuljahr dort unterrichtet? Oder müssen sie in öffentliche Volksschulen übersiedeln? Fragen, auf die es bislang keine Antwort gibt.

0 Kommentare

Denn Land, Diözese und Bund als Grundbesitzer, Schulerhalter und -verwalter sitzen noch am Verhandlungstisch und lassen sich nicht in die Karten blicken – sehr zum Ärger aller Betroffenen. „Krone“-Leser kennen den Hintergrund: Der Campus Mitterau, auf dem sich die PVS befindet, soll der Diözese vom Land abgekauft und zum Hotspot für Pflegeausbildung umgebaut werden. Die Kirchlich Pädagogische Hochschule, an die die PVS angeschlossen ist, ist bereits vom Campus nach St. Pölten übersiedelt.

Kindergarten wird bereits geschlossen
„Auch wir werden leider nur vertröstet“, klagt Bürgermeister Peter Molnar. Gespräche habe es zwar mit allen Beteiligten gegeben, Konkretes kam dabei aber noch nicht heraus. Die Vorgehensweise mit dem eingruppigen Kindergarten auf dem Areal lässt aber nichts Gutes erhoffen. Denn er wird komplett geschlossen. Die Zeit von der Information bis zum Zusperren: nicht einmal ein Jahr.

Lesen Sie auch:
Drohende Schließung
Stadt schafft eine Notlösung für 160 Volksschüler
21.10.2025
Standort vor Verkauf
Krems bangt um die Zukunft von Volksschulen
07.10.2025

Platz für alle Schüler
„Wir sind für alle Eventualitäten vorbereitet“, lassen Molnar und Bildungsstadtrat Martin Zöhrer wissen. Das schlimmste Szenario wäre eine komplette Schulschließung ab Sommer, aber auch dann hätte die Stadt genug Kapazitäten für die betroffenen 150 Kremser Schüler. Die restlichen 50 Kinder müssten in ihrer jeweiligen Heimatgemeinde einen Schulplatz bekommen. „Der Erhalt der PVS ist aber unser oberstes Ziel“, so Molnar.

Auch, weil die Privatschule die einzige Volksschule im bevölkerungsreichsten Stadtteil von Krems ist. Man könne zwar die drei großen Schulstandorte ausbauen, Überlegungen für einen Neubau in Mitterau gebe es aber nicht. „Die aktuellen Ereignisse kamen aus heiterem Himmel. Die Stadt hat aktuell aber keinerlei Einfluss, ihr gehört dort nichts. Wir können nur auf alles vorbereitet sein“, so Molnar, der hofft, dass die PVS in den Planungen des Landes zum neuen Pflegeausbildungszentrum Berücksichtigung findet.

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
147.970 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
125.160 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
124.145 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf