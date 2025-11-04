„Verbleib der Volksschule ist unser oberstes Ziel“

Auch, weil die Privatschule die einzige Volksschule im bevölkerungsreichsten Stadtteil von Krems ist. Man könne zwar die drei großen Schulstandorte ausbauen, Überlegungen für einen Neubau in Mitterau gebe es aber nicht. „Die aktuellen Ereignisse kamen aus heiterem Himmel. Die Stadt hat aktuell aber keinerlei Einfluss, ihr gehört dort nichts. Wir können nur auf alles vorbereitet sein“, so Molnar, der hofft, dass die PVS in den Planungen des Landes zum neuen Pflegeausbildungszentrum Berücksichtigung findet.