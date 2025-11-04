Lothar Matthäus: „Das ist Kompanys größte Aufgabe“

Die besten Spieler aufzustellen und zeitgleich jene auf der Bank nicht zu vergraulen, ist oft keine leichte Challenge. Und für Bayern-Trainer Vincent Kompany aktuell die größte Aufgabe, wie Lothar Matthäus in seiner Kolumne für Sky schreibt.
15 Spiele haben die Münchner in dieser Saison bislang gespielt, 15 haben sie gewonnen. Bayerns makellose Bilanz lässt auch Matthäus staunen, vor dem Champions-League-Duell gegen Paris Saint-Germain meinte der Weltmeister von 1990: „Es liegt nur an Bayern selbst, ihre Siegesserie weiter auszubauen. Sie sind nicht überheblich, sondern nach wie vor demütig. Die Laufleistung ist herausragend, alles wird von jedem Spieler auf jeder Position im höchsten Tempo und mit höchster Intensität ausgeführt.“
„Er hat ihnen Vertrauen geschenkt“
Was dem 64-Jährigen besonders gefallen hat, ist Kompanys Entscheidung, gegen Leverkusen Spieler, die sonst auf der Ersatzbank sitzen, von Beginn an ranzulassen. „Er hat ihnen Vertrauen geschenkt, indem er sie gegen zuletzt formstarke Leverkusener eingesetzt hat und nicht gegen einen Abstiegskandidaten. Kompanys größte Aufgabe ist: Er muss sich immer für die richtigen ersten elf Spieler entscheiden und die anderen bei Laune halten. Das hat er bisher top gemacht“, so Matthäus.
Gegen PSG sieht der ehemalige Bayern-Profi seinen Ex-Klub als Favoriten – obwohl die Franzosen Titelverteidiger sind und den deutschen Rekordmeister bei der Klub-WM mit 2:0 besiegt hatten.
