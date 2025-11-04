Lothar Matthäus: „Das ist Kompanys größte Aufgabe“

„Er hat ihnen Vertrauen geschenkt“

Was dem 64-Jährigen besonders gefallen hat, ist Kompanys Entscheidung, gegen Leverkusen Spieler, die sonst auf der Ersatzbank sitzen, von Beginn an ranzulassen. „Er hat ihnen Vertrauen geschenkt, indem er sie gegen zuletzt formstarke Leverkusener eingesetzt hat und nicht gegen einen Abstiegskandidaten. Kompanys größte Aufgabe ist: Er muss sich immer für die richtigen ersten elf Spieler entscheiden und die anderen bei Laune halten. Das hat er bisher top gemacht“, so Matthäus.