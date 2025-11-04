Vorteilswelt
Ziemlich wilder Look!

Schwedens Victoria macht Kardashians Konkurrenz

Royals
04.11.2025 11:20
Rutsch rüber, Kim! Kronprinzessin Victoria beweist, dass auch Royals in einem „wilden“ Leo-Look ...
Rutsch rüber, Kim! Kronprinzessin Victoria beweist, dass auch Royals in einem „wilden" Leo-Look eine gute Figur machen.

Eng anliegende, glänzende Leo-Looks kennt man normalerweise eher von den Kardashians. Dass der Raubtier-Style aber auch Royals ausgesprochen gut steht, das bewies jetzt Kronprinzessin Victoria.

Dass die schwedische Thronfolgerin gerne modisch etwas Neues wagt, ist längst kein Geheimnis mehr. Bei der Verleihung des Marcus-Wallenberg-Preises in Stockholm zog die 48-Jährige aber mit einem wahrlich „wilden“ Look alle Blicke auf sich.

Pailletten-Kleid mit sexy Überraschung
Denn Victoria hatte sich für ein lässiges, figurbetontes Pailletten-Kleid der schwedischen Marke Malina mit Leo-Muster und einem Turtelneck-Kragen entschieden. Dazu kombinierte sie schwarze High Heels von Gianvito Rossi sowie auffälligen Goldschmuck.

Kronprinzessin Victoria machte in dem figurbetonten Pailletten-Kleid eine fantastische Figur.
Kronprinzessin Victoria machte in dem figurbetonten Pailletten-Kleid eine fantastische Figur.

Doch nicht nur der Raubkatzen-Print sorgte dafür, dass die Kronprinzessin im Mittelpunkt der prunkvollen Preisverleihung stand. Auch die Rückansicht des Kleides hatte es absolut in sich: Ein großes Cut-out sorgte nämlich für die Extraportion royales Sexappeal.

Die Kronprinzessin ließ ihren nackten Rücken blitzen.
Die Kronprinzessin ließ ihren nackten Rücken blitzen.

Alles in allem war dies also ein Look, den man eher bei einer der Kardashian-Schwestern erwarten würde als bei einem Mitglied einer königlichen Familie. Doch wenn es eine tragen kann, dann Kronprinzessin Victoria!

Fashion-Highlights und Schnäppchen
Schon in der Vergangenheit hat Victoria immer wieder mit ihren Outfits für Schlagzeilen gesorgt. Nicht nur, weil sie gerne ihre ausgesprochen trainierten Oberarme mit ärmellosen Looks in Szene setzt. Sondern auch, weil die Kronprinzessin gerne mal auf echte Mode-Schnäppchen, etwa vom schwedischen Moderiesen H&M setzt. 

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
