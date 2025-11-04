Greenpeace protestierte vor Parlament in Wien

Die Klimakrise werde vor allem von fossilen Unternehmen verursacht, die Bevölkerung weltweit trage aber die Folgen, teilte Greenpeace mit. Die „Klima-Quittung“, die sie vor dem Parlament ausrollten, führt als Beispiel etwa die Familie Bisic aus Gablitz in Niederösterreich an, deren Wohnhaus beim Hochwasser 2024 schwer beschädigt wurde. Aufgelistet sind auch weltweite Schäden durch Naturkatastrophen wie Waldbrände und Hurrikans.