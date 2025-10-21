Eidinger bei Clooney-Dreh: „Das war super geheim“

Er liebe Österreich sehr und versuche auch, einmal im Jahr nach Salzburg zu kommen: „Da lege ich immer im Rockhouse auf. Dann schlafe ich im Schloss Leopoldskron, schaue auf den Untersberg, was mich immer wahnsinnig ruhig macht, und laufe um den Fuschlsee. Als jemand, der in Berlin aufgewachsen ist, habe ich sowas nie gehabt.“ Nachsatz: „Ich denke oft, wie blöd muss man eigentlich sein, den ,Jedermann’ nicht bis an sein Lebensende zu spielen? Das war einfach eine sehr schöne Zeit in Salzburg.“ Sein Engagement bei den Festspielen habe er aber für seine Familie beendet, es sei die richtige Entscheidung gewesen.