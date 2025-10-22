Juliette Binoche: „Gelernt, den Mund zu halten“

Der französische Schauspielstar Juliette Binoche feierte beim Filmfestival Viennale seine Regie-Premiere. Die „Krone“ traf sich vorab mit der 61-Jährigen und sprach mit ihr über die harte Arbeit hinter ihrem neuen Film „In-I In Motion“.
Tief in ihre Seele blicken lässt uns Juliette Binoche in ihrer ersten Regie-Arbeit „In-I In Motion“. Bei der Viennale stellte sie den Film, der sie selbst beim Erarbeiten einer emotionalen Tanzchoreografie zeigt, im Gartenbaukino Wien vor. Die „Krone“ traf den „Chocolat“-Star vorab zum Interview. Die 61-Jährige trug ein tief ausgeschnittenes schwarzes Oberteil, aus dem durchsichtige Unterwäsche hervorblitzte, und eine rote Jacke. Der anstrengende Promo-Tag mache ihr nichts aus: „Es ist eine große Freude für mich, hier in Wien zu sein. Ich habe sehr viel Zeit und mein ganzes Herz in diesen Film gesteckt. Das ist meine Leidenschaft und die teile ich gerne.“
Dass sie in dem Streifen in sehr emotionalen Szenen zu sehen ist, stört sie nicht: „Als ich das Material in meinem Studio zu Hause bearbeitet habe, habe ich mich irgendwann gar nicht mehr als mich selbst gesehen.“ Zudem zeige sie sich gerne in Ausnahmesituationen: „Ich wollte gerne etwas sehr Persönliches machen. Wenn wir unsere verletzliche Seite zeigen, werden wir menschlicher. Wir alle haben doch diese Seite, wir verstecken sie nur meistens. Uns wird allen beigebracht, immer stark zu sein in einer Welt, die eigentlich selbst zerbrechlich ist. Das ist nicht der richtige Weg.“
Das erste Mal Regie zu führen hatte auch einige Lektionen für die französische Schauspiellegende in petto: „Einmal habe ich mich sehr aufgeregt und war etwas verzweifelt. Ich habe gelernt, geduldiger zu werden und auch einmal den Mund zu halten, einfach nur zuzuhören.“
Viel Zeit für Sightseeing hat Binoche in Wien dieses Mal zwar nicht, aber sie hat nur gute Erinnerungen an die Stadt: „Ich habe hier ja mit Michael Haneke einen großen Teil des Films ,Caché‘ gedreht, das war eine schöne Zeit. Übrigens war es tatsächlich er, der den Anstoß für dieses ganze Projekt gegeben hat. Er war für mich da, als ich das Gefühl hatte, festzustecken, und hat mir gezeigt, wie ich mich weiterentwickeln kann.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.