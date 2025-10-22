Juliette Binoche: „Gelernt, den Mund zu halten“

Dass sie in dem Streifen in sehr emotionalen Szenen zu sehen ist, stört sie nicht: „Als ich das Material in meinem Studio zu Hause bearbeitet habe, habe ich mich irgendwann gar nicht mehr als mich selbst gesehen.“ Zudem zeige sie sich gerne in Ausnahmesituationen: „Ich wollte gerne etwas sehr Persönliches machen. Wenn wir unsere verletzliche Seite zeigen, werden wir menschlicher. Wir alle haben doch diese Seite, wir verstecken sie nur meistens. Uns wird allen beigebracht, immer stark zu sein in einer Welt, die eigentlich selbst zerbrechlich ist. Das ist nicht der richtige Weg.“