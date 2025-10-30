Kanzler wechselt nach Operation ins Homeoffice

Bundeskanzler Christian Stocker hat seine Operation am Rücken gut überstanden, wie das Kanzleramt mitteilte. Der ÖVP-Politiker wird demnach in Kürze vom Homeoffice aus arbeiten, derzeit befinde sich Stocker noch im Spital.
Es habe sich um einen „Routineeingriff“ gehandelt, so das Kanzleramt. In der Zwischenzeit wurde Stocker von SPÖ-Chef Andreas Babler sowie Staatssekretär Alexander Pröll vertreten. Der Eingriff war wegen lang anhaltender Rückenbeschwerden nötig gewesen.
Am EU-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs vergangenen Donnerstag in Brüssel nahm Stocker noch selbst teil. „Nach dem Spitalsaufenthalt wird der Bundeskanzler einige Zeit von zuhause aus seine Amtsgeschäfte wahrnehmen“, ließ das Kanzleramt wissen. Weitere Informationen sollen zu gegebener Zeit folgen.
