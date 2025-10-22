Der Rücken! Zwangspause für Kanzler Stocker

Wie das Bundeskanzleramt am Mittwoch mitteilte, muss sich Christian Stocker nächste Woche im Spital einem operativen Eingriff unterziehen. Grund seien anhaltende Rückenschmerzen. Der Chef der Volkspartei fällt damit für längere Zeit aus ...
„Stocker laboriert seit längerem an Rückenbeschwerden. Auf ärztlichen Rat hin wird er sich deshalb während der Herbstferienwoche Ende Oktober einem geplanten Routine-Eingriff unterziehen“, betonte das Kanzleramt.
Stocker bei EU-Gipfel und am Nationalfeiertag noch dabei
Bis dahin werde der 65-Jährige aber noch alle öffentlichen Termine wahrnehmen – also auch den EU-Gipfel am Donnerstag und den Nationalfeiertag am kommenden Sonntag.
Nach Spital geht‘s ins Homeoffice
Nach dem Spitalsaufenthalt werde Stocker einige Zeit von zu Hause aus seine Amtsgeschäfte wahrnehmen. Während seiner Abwesenheit wird er von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) oder Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) vertreten.
Zu gegebener Zeit wird das Bundeskanzleramt weitere Informationen bekanntgeben.
