Der Rücken! Zwangspause für Kanzler Stocker

„Stocker laboriert seit längerem an Rückenbeschwerden. Auf ärztlichen Rat hin wird er sich deshalb während der Herbstferienwoche Ende Oktober einem geplanten Routine-Eingriff unterziehen“, betonte das Kanzleramt.

Stocker bei EU-Gipfel und am Nationalfeiertag noch dabei

Bis dahin werde der 65-Jährige aber noch alle öffentlichen Termine wahrnehmen – also auch den EU-Gipfel am Donnerstag und den Nationalfeiertag am kommenden Sonntag.