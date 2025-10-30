Das sind die Ergebnisse des Trump-Xi-Treffens

Einig sei man sich darin gewesen, dass man an dem Ende des Ukraine-Kriegs arbeiten wolle, sagte Trump. „Wir haben lange darüber gesprochen. Wir werden beide zusammenarbeiten, um zu sehen, ob wir etwas schaffen.“ Chinas Regierung gilt als wichtiger Rückhalt Moskaus, weil es den Krieg bisher nicht verurteilt hat. Zudem hat sie enge diplomatische Beziehungen zu Russland. „Er wird uns helfen“, sagte Trump jetzt dennoch über Xi. „Wir haben nicht wirklich über Öl gesprochen.“ Der Kreml finanziert den Krieg vor allem mit Einnahmen aus dem Öl- und Energieverkauf. Die Vereinigten Staaten wollen diesen Geldhahn zudrehen und die russische Regierung zu einem Umdenken bewegen.