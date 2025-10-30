Vorteilswelt
„Dachte, er stirbt“

Spital schickt Patient mit Lungenentzündung heim

Kärnten
30.10.2025 06:01
Nach fünf Stunden wurde der 85-Jährige von den Ärzten des Klinikums Klagenfurt wieder nach Hause
Nach fünf Stunden wurde der 85-Jährige von den Ärzten des Klinikums Klagenfurt wieder nach Hause geschickt.

Nach zahlreichen Skandalen in Österreichs Krankenhäusern meldet sich eine Kärntnerin mit einem unfassbaren Fall bei der „Krone“: Das Klinikum Klagenfurt behandelte einen Patienten mit Lungenentzündung nicht und schickte ihn heim. Ein anderes Spital nahm den 85-Jährigen dann auf.

Es sind Schilderungen der Pensionistin, die einmal mehr aufzeigen, wie krank eigentlich das heimische Gesundheitssystem ist: Mit starken Schmerzen und Atemnot wird ihr Ehemann mit der Rettung ins Klinikum nach Klagenfurt gebracht. Statt mit einer Therapie die Schmerzen des 85-Jährigen zu lindern, wird der Pensionist fünf Stunden lang untersucht.

Kärnten
