Spital schickt Patient mit Lungenentzündung heim

Es sind Schilderungen der Pensionistin, die einmal mehr aufzeigen, wie krank eigentlich das heimische Gesundheitssystem ist: Mit starken Schmerzen und Atemnot wird ihr Ehemann mit der Rettung ins Klinikum nach Klagenfurt gebracht. Statt mit einer Therapie die Schmerzen des 85-Jährigen zu lindern, wird der Pensionist fünf Stunden lang untersucht.