Mit Kleinkraftrad

Unfall: 15-Jähriger prallt mit Kopf gegen Holz

Kärnten
31.10.2025 06:25
Schwer stürzte am Donnerstagabend in Kärnten ein junger Wolfsberger, als er gerade mit seinem Kleinkraftrad unterwegs war. Fremdeinwirkung konnte bereits ausgeschlossen werden. 

Der 15-jährige Bursche aus dem Bezirk Wolfsberg lenkte gegen 20 Uhr sein Kleinkraftrad talwärts: „Aufgrund des auf der Fahrbahn befindlichen Laubes und der feuchten Fahrbahnverhältnisse kam der Lenker in einer Rechtskurve zu Sturz“, schildert ein Beamter den Unfall, bei dem sich der junge Kärntner verletzte.

Helm vom Kopf geschleudert
Denn er prallte im Zuge des Sturzes mit dem Kopf gegen gelagertes Holz am Fahrbahnrand – der Aufprall war derart heftig, dass dem 15-Jährigen der getragene Helm vom Kopf geschleudert wurde: „Laut anwesenden Ersthelfern war der Verunfallte auch kurze Zeit bewusstlos“, so die Polizei. Nach der Erstversorgung wurde der Bursche ins ELKI Klagenfurt gebracht.

Wolfsberg
Unfall
Loading
