Lettlands Parlament kippt Frauenschutz-Abkommen

Entscheidung könnte Regierung zerreißen

Der Ausstieg wurde mit einem Gesetzentwurf verabschiedet, der von der Opposition in die Saeima, das lettische Parlament, eingebracht worden. Vor der Entscheidung wurde 13 Stunden lang debattiert. Beschlossen wurde er mithilfe der Stimmen von einer der drei Koalitionsparteien der Mitte-Links-Regierung von Ministerpräsidentin Evika Silina. Ob dies Auswirkungen auf den Fortbestand der Regierung haben wird, blieb zunächst unklar. Die Ratifizierung des Übereinkommens war ein wichtiges Anliegen nach deren Amtsantritt im September 2023.