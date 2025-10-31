Campari Soda und Blumenketten zum Abschied

Es ist nie der richtige Zeitpunkt. Der Tod zeigt uns den ewigen Wandel“, sagt die Salzburger Trauerrednerin Caroline Stiegler nachdenklich. Sie war viele Jahre im Vertrieb tätig und gestaltet jetzt individuelle Zeremonien, darunter auch Trauerfeiern. Es ist die Schockstarre von Angehörigen, die sie in ihrer täglichen Arbeit begleitet. Dann, wenn Familien in ein tiefes Loch fallen, sucht sie nach Antworten und Worten, um Erinnerungen festzuhalten. Es braucht dafür viel Fingerspitzengefühl.