Andrew muss ausziehen

Aber wo wird Sarah Ferguson jetzt wohnen?

Royals
31.10.2025 09:16
Andrew Mountbatten Windsor und Sarah Ferguson werden künftig nicht mehr unter einem Dach leben. ...
Andrew Mountbatten Windsor und Sarah Ferguson werden künftig nicht mehr unter einem Dach leben. Nur wie wird es mit „Fergie“ weitergehen?(Bild: AFP/CHRIS JACKSON)

Am Donnerstagabend hat der Palast bekannt gegeben: Andrew muss aus der Royal Lodge ausziehen – und mit ihm auch seine Ex-Gattin Sarah Ferguson. Nur wo wird „Fergie“ künftig wohnen?

Die wohl außergewöhnlichste royale WG ist seit Donnerstagabend Geschichte: Denn seit 2008 wohnten Andrew, der nun nicht mehr Prinz sein wird, und Sarah Ferguson in der 30 Zimmer großen Royal Lodge in Windsor unter einem Dach. Und das, obwohl das Paar seit 1996 geschieden ist.

Kein royales Angebot für „Fergie“
Doch nun hat König Charles seinen durch seine Verstrickungen in den Epstein-Skandal in Ungnade gefallenen Bruder nicht nur seinen Prinzentitel entzogen, sondern auch die Schlüssel für das herrschaftliche Anwesen, in dem einst Queen Mum residierte, weggenommen. Und damit auch „Fergie“.

Andrew und „Fergie“ müssen aus der Royal Lodge ausziehen. Während Andrew eine Alternative in ...
Andrew und „Fergie“ müssen aus der Royal Lodge ausziehen. Während Andrew eine Alternative in Aussicht gestellt wurde, muss sich seine Ex-Gattin nun selbst um ihre Wohnsituation kümmern.(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)

Ein weiterer Tiefschlag für 66-Jährige, die vor wenigen Wochen schon den Titel Herzogin von York verloren hatte. Denn für Ferguson stellt sich nun die große Frage, wo sie künftig wohnen wird.

Im Gegensatz zu ihrem Ex-Gatten erhielt „Fergie“ vom König nämlich keinerlei Angebot für eine alternative königliche Residenz. Das berichteten unter anderem der britische „Mirror“ sowie das „People“-Magazin. Wie es heißt, muss sich die ehemalige Herzogin von York nun eigenständig um ihre Wohnsituation kümmern.

Zieht Andrew in das Haus seines Vaters?
Andrew hingegen wird künftig auf dem privaten Sandringham Estate in Norfolk wohnen, teilte der Palast mit. In welches Haus Mr. Mountbatten Windsor, wie Andrew ab sofort heißt, ziehen wird, ist noch unklar.

Britische Medien spekulierten jedoch, es könnte sich um die Wood Farm, ein mit fünf Schlafzimmern ausgestattetes Cottage, handeln. Hier hat Queen Elizabeths Ehemann Prinz Philip früher gerne seine Zeit verbracht. Vielleicht wird aber auch das York Cottage, in dem die Royal Family früher Urlaube verbracht hat, Andrews neues Zuhause. 

Das Ende der royalen WG mit ihrem Ex Andrew ist vor allem für „Fergie“ bitter: Sie ist nun nicht ...
Das Ende der royalen WG mit ihrem Ex Andrew ist vor allem für „Fergie“ bitter: Sie ist nun nicht nur ihre TV-Jobs, sondern auch ihr Zuhause los.(Bild: AFP/JORDAN PETTITT)

König finanziert Umzug
Wo auch immer Andrew künftig unterkommen wird, der Umzug wird in jedem Fall vom König privat finanziert. So soll sichergestellt werden, dass Andrew weiterhin im Rahmen der königlichen Familie versorgt ist, ohne aber offizielle Titel und Ehren zu tragen.

Noch Anfang der Woche hieß es, Prinz Andrew habe einem Auszug aus der Royal Lodge zugestimmt, gleichzeitig aber die Forderung nach zwei Heimen für sich und seine Ex-Gattin gestellt.

Demnach soll das Ex-Ehepaar auf Frogmore Cottage, dem ehemaligen Zuhause von Prinz Harry und Herzogin Meghan, sowie Adelaide Cottage, dem aktuellen Haus der Thronfolgerfamilie, gehofft haben. Prinz William und Prinzessin Kate ziehen in den nächsten Wochen mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis in die Forest Lodge im Windsor Great Park um.

Düstere Zukunft für „Fergie“
Fix scheint aktuell jedenfalls: Vor allem für Sarah Ferguson sieht die Zukunft aktuell düster aus. Denn erst Mitte der Woche wurde bekannt, dass die 66-jährige Ex-Herzogin auch ihre TV-Jobs beim britischen TV-Sender ITV los ist. Wie es heißt, werde „Fergie“ künftig nicht mehr in den Shows „Loose Women“ und „This Morning“ auftreten.

Lesen Sie auch:
Prinz Andrew heißt bald nur noch Andrew Mountbatten-Windsor.
Epstein-Affäre
Jetzt verliert Prinz Andrew seinen letzten Titel
30.10.2025
Prinzentitel entzogen
Nur DIESE Verbindung zu den Royals bleibt Andrew
31.10.2025

Immerhin Eugenie und Beatrice dürfen aufatmen: Das Drama um ihre Eltern hat auf ihre Rolle innerhalb der Royal Family immerhin keine Auswirkungen. Sowohl Beatrice als auch Eugenie dürfen ihre Prinzessinnen-Titel nämlich behalten.

