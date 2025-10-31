Die Freude am Fürchten und sich schocken lassen

Mitten in der Nacht schreckt sie aus dem Schlaf. Sind das Schritte am Dachboden? Wie kann das sein, ihr Mann ist doch auf Dienstreise. Gänsehaut, sie hält den Atem an, lauscht. Eine Tür knarrt, die Schritte kommen näher. Stille. Plötzlich geht wie von Geisterhand der Fernseher an, weißes Rauschen erfüllt den Raum.