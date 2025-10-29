Taten oft im Affekt wegen „totaler Überforderung“

Noch unklar ist, was sich hinter der Haustüre der Familie K. in Enns zwischen Sonntagnachmittag und Montagfrüh tatsächlich abgespielt ist. Fakt ist, dass der behinderte Sohn (41) und seine Mutter (70) tot aufgefunden wurden. Der Vater (78) legte ein Geständnis ab. Konflikte in der häuslichen Pflege seien keine Seltenheit, erklärt eine Expertin.