Sohn und Frau getötet

Taten oft im Affekt wegen „totaler Überforderung“

Oberösterreich
29.10.2025 06:00
Der Tatort wurde gesichert.
Der Tatort wurde gesichert.

Noch unklar ist, was sich hinter der Haustüre der Familie K. in Enns zwischen Sonntagnachmittag und Montagfrüh tatsächlich abgespielt ist. Fakt ist, dass der behinderte Sohn (41) und seine Mutter (70) tot aufgefunden wurden. Der Vater (78) legte ein Geständnis ab. Konflikte in der häuslichen Pflege seien keine Seltenheit, erklärt eine Expertin.

Wie konnte es zu der schrecklichen Tat in der beschaulichen Siedlung in Enns kommen? Diese Frage quält vor allem Anrainer, Angehörige und Freunde der Familie K. Ein 78-Jähriger soll seinen behinderten Sohn Nikolaus (41) und seine Frau Johanna (70) mit einem Messer getötet haben.

