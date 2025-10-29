Taten oft im Affekt wegen „totaler Überforderung“

Noch unklar ist, was sich hinter der Haustüre der Familie K. in Enns zwischen Sonntagnachmittag und Montagfrüh tatsächlich abgespielt ist. Fakt ist, dass der behinderte Sohn (41) und seine Mutter (70) tot aufgefunden wurden. Der Vater (78) legte ein Geständnis ab. Konflikte in der häuslichen Pflege seien keine Seltenheit, erklärt eine Expertin.
Wie konnte es zu der schrecklichen Tat in der beschaulichen Siedlung in Enns kommen? Diese Frage quält vor allem Anrainer, Angehörige und Freunde der Familie K. Ein 78-Jähriger soll seinen behinderten Sohn Nikolaus (41) und seine Frau Johanna (70) mit einem Messer getötet haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.